A pornit o afacere din dormitorul bunicii şi face 100.000 $ pe lună. Noul trend printre tineri 

În loc să devină influenceri pe TikTok sau Instagram, tot mai mulți din Generația Z câștigă bani organizând licitații în direct, unde vând de la adidași și haine de firmă până la produse de înfrumusețare, electronice sau obiecte de colecție.

Vânzătorii intră live în aplicaţie, își prezintă produsele în timp real, răspund întrebărilor celor care urmăresc transmisia, iar cumpărătorii licitează. Spre deosebire de magazinele online clasice, unde utilizatorii doar răsfoiesc liste de produse, aici experiența seamănă mai degrabă cu un spectacol interactiv, scrie publicaţia Fortune.

Modelul începe să creeze o nouă generație de antreprenori. Potrivit lui Neil Shah, cofondatorul aplicaţiei, un adolescent de 17 ani a pornit afacerea din dormitorul bunicii sale și, în doar câteva luni, a depășit vânzări de peste 100.000 de dolari.

Un alt exemplu este Maddie, o tânără de 22 de ani, care este surdă și suferă de fibromialgie. Ea s-a specializat în vânzarea unor branduri de streetwear de nișă și a reușit să transforme activitatea într-un business cu normă întreagă. După ce ajunsese deja la zeci de mii de dolari în vânzări lunare, în luna iunie a depășit pragul de 100.000 de dolari.

Articolul continuă după reclamă

O tendință inspirată din China

Fenomenul a explodat în ultimii ani în China, dar abia acum începe să câștige teren în Europa și Statele Unite.

Ideea aplicației a apărut în timpul pandemiei de COVID-19, când magazinele fizice au fost obligate să își închidă porțile. Cofondatorul Abhinavan Thanendran s-a gândit atunci că proprietarii de magazine ar putea transmite live din interiorul acestora, prezentând produsele disponibile, iar clienții să le cumpere și să le ridice ulterior. Proiectul a evoluat, iar în 2023 s-a transformat în platforma Tilt.

Astăzi, pe aplicație se vând aproape orice tip de produse: haine, încălțăminte, accesorii de lux, ceasuri, produse de beauty, băuturi, cărți de colecție, suveniruri sportive și chiar electrocasnice provenite din stocuri lichidate, precum frigidere, cuptoare cu microunde sau friteuze cu aer cald.