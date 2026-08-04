Imagini tulburătoare în Ucraina. Rușii, acuzați că au vânat un civil cu o dronă: Au o plăcere să ucidă civili
Imagini tulburătoare publicate de poliția ucraineană din Herson. O dronă rusească a vânat și atacat un bărbat de 52 de ani aflat într-o piață. Potrivit autorităților, acesta era civil și nu prezenta niciun indiciu că ar fi fost combatant. Bărbatul a supraviețuit, dar a fost rănit de explozie și de schije. Poliția ucraineană documentează atacul drept o posibilă nouă crimă de război, în timp ce autoritățile de la Kiev acuză Rusia că folosește în mod repetat drone pentru a ataca civili, mașini, transport public și echipaje de intervenție.
O înregistrare video publicată de poliţie arată un civil vânat efectiv de o dronă rusească în regiunea Herson, în sudul Ucrainei. Imaginile au provocat indignare în Ucraina. Acţiunea a fost descrisă de Kiev drept o crimă de război.
În înregistrarea video, un bărbat îmbrăcat în haine închise la culoare aleargă în jurul unui vehicul de mărfă încercând să scape de o dronă FPV (First Person View) care îl urmăreşte şi în final explodează.
Deși astfel de scene nu sunt noi în războiul din Ucraina, ele vizau în mare parte soldați.
Reuters a verificat unde a fost filmat videoclipul, dar nu a putut verifica independent data exactă a filmării. Autoritățile ucrainene au declarat că incidentul a avut loc pe 4 august 2026.Totodată au transmis că victima este un vânzător de legume în vârstă de 52 de ani din regiunea Mîkolaiv, care se afla la piață când a fost rănit în atacul cu drona.
Guvernatorul regional ucrainean, Oleksandr Prokudin, a publicat ulterior o altă înregistrare video care îl arată pe bărbat pe un pat de spital. Potrivit oficialului ucrainean, victima vânată de drona rusească a supravieţuit miraculos, doar cu răni provocate de schije şi cu o comoţie cerebrală.
"Tocmai începusem să aranjăm (legumele n.red) (...) Şi soţia mea era acolo. Am auzit un zumzet. Am început să alerg, m-am lovit de vehicul. Am intrat în traiectoria sa (a dronei n.red), m-a lovit şi pur şi simplu am căzut", a povestit bărbatul ucrainean.
Victima a adăugat că a încercat să-i arate operatorului dronei că transporta doar legume, nu echipament militar.
Cazul a fost comentat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus că militarii ruşi "au o plăcere să ucidă şi să maltrateze civilii" şi le-a cerut susţinătorilor Ucrainei să intensifice presiunea asupra Moscovei.
La rândul său, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a vorbit despre o "crimă de război barbară comisă de Rusia" şi a susţinut că "mii de crime similare nu ajung niciodată la cunoştinţa publicului"
Rusia a negat în repetate rânduri că ar fi vizat intenționat civilii în timpul războiului declanşat în 2022.