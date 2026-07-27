Actorul iranian Pejman Jamshidi a fost achitat de acuzaţiile de viol formulate împotriva sa într-un caz #MeToo care a stârnit o dezbatere la nivel naţional, au anunţat luni avocaţii apărării, potrivit DPA.

Actorul iranian Pejman Jamshidi, achitat de acuzația de viol, dar condamnat la 99 de lovituri de bici - Instagram

Cu toate acestea, tribunalul l-a condamnat pe actorul în vârstă de 48 de ani la 99 de lovituri de bici pentru ''o relaţie ilicită'', a relatat agenţia de ştiri iraniană Fars, citând avocaţii actorului, scrie Agerpres.

Potrivit ştirii, verdictul poate fi atacat la Curtea Supremă. Până la această oră, instanţele judecătoreşti nu au făcut nicio comunicare în această speţă.

O tânără actriţă a depus o plângere anonimă împotriva lui Jamshidi în octombrie. Actorul, o cunoscută vedetă de cinema, a fost arestat pentru o scurtă perioadă şi a părăsit ţara temporar după ce a fost eliberat pe cauţiune. A negat în mod constant acuzaţiile.

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Cazul a stârnit o dezbatere naţională cu privire la violenţă şi dinamica relaţiilor de putere în industria de film iraniană.

Acest gen de dezbatere face parte dintr-un fenomen global demarat de cazul producătorului de la Hollywood Harvey Weinstein în 2017 şi care ulterior a contestat structuri de putere şi cele ale tăcerii în multe ţări.

O mişcare timidă #MeToo s-a conturat în Iran în ultimii ani.

Cu toate acestea, discursul public despre violenţă sexuală este caracterizat de neîncredere, tabuuri şi obstacole juridice.

Relaţiile extramaritale sunt interzise în Iran conform legii islamice. În cazuri extreme, violatorii pot fi condamnaţi la moarte.