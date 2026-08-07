Satul cu 2.000 de locuitori în care nu există maşini. Se ajunge doar cu barca

Într-un colţ izolat de pe coasta Braziliei există un sat în care zgomotul ed motoare aproape că lipseşte, străzile sunt acoperite cu nisip, iar maşinile nu fac parte din viaţa de zi cu zi. Aproximativ 2.000 de oameni trăiesc în Barra do Superagui, o comunitate aflată în Parcul Naţional Superagui, una dintre cele mai importante zone naturale protejate de pe litoralul brazilian.

Satul nu are drumuri asfaltate care să-l lege de oraşele din apropiere şi niciun pod care să facă legătura cu continentul. Pentru localnici şi turişti, bărcile sunt principalul mijloc de transport.

Satul fără maşini

În interiorul satului, deplasarea se face pe străduţe înguste de nisip, pe jos sau cu bicicleta. Casele, micile magazine şi pensiunile sunt grupate de-a lungul acestor alei, înconjurate de vegetaţie.

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Barra do Superagui se află în Parcul Naţional Superagui, înfiinţat în 1989 pentru protejarea ecosistemelor de coastă, a pădurii atlantice, a mangrovelor şi a estuarelor. Zona face parte şi din Rezervaţiile Pădurii Atlantice de pe Coasta de Sud-Est, incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Izolarea geografică a ferit comunitatea de dezvoltarea turistică intensă care a transformat multe dintre staţiunile de pe litoralul Braziliei. Aici, viaţa localnicilor păstrează încă elemente ale culturii tradiţionale caicara, iar pescuitul artizanal rămâne una dintre principalele ocupaţii.

Un paradis protejat

Pentru turişti, Barra do Superagui oferă plaje întinse şi aproape neatinse, mangrove, estuare şi trasee prin pădurea atlantică. În apele din apropiere pot fi văzuţi inclusiv delfini de Guyana, iar zona adăposteşte specii rare şi ameninţate, precum papagalul cu coadă roşie şi tamarinul cu faţă neagră.

Drumul până în acest sat este parte din experienţă: vizitatorii trebuie să ajungă cu barca, iar călătoria este influenţată de programul curselor, maree şi condiţiile meteo.