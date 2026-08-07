Veşti bune. Debitul Dunării ar putea crește în următoarea săptămână. Ce spun hidrologii

Debitul Dunării, la intrarea în țară, se situa, vineri, la 1.400 mc/s, însă va exista o tendință de creștere până la 1.450 mc/s, la jumătatea săptămânii viitoare, reiese din prognoza publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit hidrologilor, în aval de Porțile de Fier, în ultimele două zile, debitele au fost relativ staționare pe sectoarele Gruia - Calafat și Brăila - Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet - Vadu Oii.

Estimările pentru perioada 7 - 14 august arată că debitul fluviului Dunărea, pe secțiunea Baziaș, va fi staționar la 1.400 mc/s, cu tendință de creștere în ultimele două zile ale intervalului până la valoarea de 1.450 mc/s, dar în continuare sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

De asemenea, în aval de Porțile de Fier, debitele vor fi relativ staționare, cu excepția primei părți a intervalului, când vor fi în scădere ușoară pe sectorul Zimnicea - Tulcea.

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"Menționăm că estimările prognostice pentru secțiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potențial al intervențiilor în curs din zona de confluență a Dunării cu brațul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secțiune", notează INHGA.

În ceea ce privește situația pe râuri, prognoza de specialitate relevă faptul că, în intervalul 8 - 14 august, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare, mai puțin în prima a zi, când vor fi în creștere pe unele cursuri mici de apă din centrul și sudul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării.

Totodată, sâmbătă, 8 august, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de niveluri și debite și depășiri ale Cotelor de atenție, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte.