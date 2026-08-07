Elecen a oprit vineri, în mod preventiv, CET Grozăvești, după ce temperaturile extreme au pus presiune pe instalațiile centralei și au crescut riscul unei avarii majore. Reprezentanții companiei dau asigurări că bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă, aceasta fiind furnizată în continuare printr-un Cazan de Apă Fierbinte, iar de luni este programată pornirea CET Progresu pentru a suplimenta producția de energie electrică în Sistemul Energetic Național.

Elcen a oprit CET Grozăvești din cauza caniculei. Ce se întâmplă cu apa caldă în București - arhivă

Electrocentrale Bucureşti S.A. (Elcen) a oprit, vineri, preventiv şi controlat, CET Grozăveşti pentru protejarea echipamentelor în condiţii de caniculă, dar apa caldă menajeră este asigurată fără întrerupere prin funcţionarea unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF).

Potrivit unui comunicat de presă al societăţii, transmis Agerpres, luni dimineaţă este programată pornirea CET Progresu, măsură ce va suplimenta producţia de energie electrică în Sistemul Energetic Naţional (SEN) în contextul actual al stării de alertă energetică.

Măsura de oprire a CET Grozăveşti a fost luată exclusiv pentru protejarea echipamentelor şi pentru a evita declanşarea unei avarii majore, în condiţiile meteorologice dificile din această perioadă.

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Grupul energetic de la CET Grozăveşti a fost repus în funcţiune la data de 3 august, funcţionând în regim de cogenerare şi livrând zilnic 30 MW în Sistemul Energetic Naţional pentru sprijinirea reţelei electrice în starea de alertă energetică.

"Exploatarea grupului energetic în condiţiile actuale de vară a întâmpinat două limitări tehnice majore provocate de caniculă şi de configuraţia reţelei: temperaturile ridicate ale apei de răcire - apa preluată din râul Argeş a atins temperaturi foarte ridicate (27-30 grade Celsius) din cauza caniculei, determinând o tendinţă de supraîncălzire la lagărele turbinei; consumul termic redus şi lucrările din reţea - în această perioadă de vară, consumul de energie termică al oraşului este minim. În plus, aria deservită de CET Grozăveşti este temporar limitată de lucrările de reabilitare executate de Compania Municipală Termoenergetica în reţeaua de transport. Din acest motiv, volumul redus de apă aflat în circulaţie nu a putut prelua căldura generată în regim de cogenerare, ceea ce a dus la creşterea temperaturilor agentului termic la valori foarte ridicate: aproximativ 95-100 grade C, pe tur, şi peste 75 grade C, pe retur. Un astfel de regim a împiedicat răcirea corespunzătoare a ansamblului cazan-turbină şi a limitat menţinerea agregatului în parametri tehnici optimi", explică reprezentanţii Elcen.

Aceştia menţionează că, în toată perioada în care CET Grozăveşti va fi oprită, apa caldă este asigurată neîntrerupt prin punerea imediată în funcţiune a unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF).

În prezent, parametrii tehnici ai CET Grozăveşti sunt monitorizaţi permanent, iar repornirea turbinei va fi analizată imediat ce condiţiile meteorologice vor permite o răcire optimă a echipamentelor.