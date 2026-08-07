Virusul Ebola care a produs o epidemie majoră în RD Congo ar fi suferit mutaţii

Virusul Ebola, care a provocat o epidemie de proporţii în RD Congo, s-ar putea să fi suferit mutaţii, se tem autorităţile sanitare, în condiţiile în care numărul cazurilor confirmate depăşeşte deja 4.000, relatează The Guardian.

Autoritatea de supraveghere a sănătăţii publice din Africa a declarat că nu mai este cazul unor măsuri punctuale, anunţând planuri de intensificare a tuturor aspectelor care ţin de intervenţia în epidemie, inclusiv de a merge "din uşă în uşă" în căutarea pacienţilor.

Epidemia de Ebola, cauzată de tulpina Bundibugyo a virusului, a fost semnalată pentru prima dată pe 15 mai, deşi există suspiciuni că boala s-ar fi putut răspândi încă din ianuarie.

Până la data de 4 august, au fost înregistrate 3.973 de cazuri şi 1.801 decese, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică din RDC. Joi, dr. Jean Kaseya, directorul general al Centrului African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Africa CDC), a declarat într-o conferinţă de presă că numărul cazurilor a depăşit 4.000.

Articolul continuă după reclamă

Acest focar este acum al doilea cel mai mare focar de Ebola înregistrat vreodată. Numărul de cazuri este de opt ori mai mare, iar cel al deceselor de şase ori mai mare decât cel înregistrat după 11 săptămâni de la izbucnirea focarului de Ebola din Africa de Vest în perioada 2014-2018, care a infectat peste 28.000 de persoane şi a provocat moartea a cel puţin 11.000.

Kaseya a declarat că a discutat cu directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şi că au planificat studii „pentru a verifica dacă nu există alte probleme sau dacă virusul nu a suferit mutaţii, deoarece nivelul de gravitate al acestui focar de Bundibugyo este fără precedent”.

Peste două treimi dintre decesele cauzate de Ebola au loc în comunitate, nu în centrele de tratament. Într-un centru de tratament gestionat de MSF în Bunia, capitala provinciei Ituri, 90% dintre pacienţii internaţi nu figurează pe listele autorităţilor cu persoanele care au intrat în contact cu cazurile cunoscute. Ambii factori indică niveluri ridicate de transmitere neidentificată.

Kaseya a afirmat că urmărirea contactelor în RDC este insuficientă, fiind identificate doar 10 contacte pentru fiecare pacient cu Ebola, în condiţiile în care numărul aşteptat ar fi de aproximativ 40.

Ebola este o febră hemoragică virală care poate provoca vărsături, diaree, leziuni ale organelor şi hemoragii interne. Focarul este concentrat în provincia minieră Ituri, afectată de conflict, dar s-a extins în Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele şi Tshopo. Au fost înregistrate 20 de cazuri şi în ţara vecină, Uganda, înainte ca aceasta să-şi ţină sub control focarul.

Dr. Wessam Mankoula, şef interimar al departamentului de pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă la Africa CDC, a declarat că echipele de intervenţie au planificat o trecere "de la urmărirea contactelor la căutarea activă a cazurilor", ceea ce ar însemna ca angajaţii comunitari din domeniul sănătăţii să "meargă din uşă în uşă" pentru a întreba familiile dacă au pe cineva bolnav cu simptome de Ebola. Kaseya a promis un "răspuns centrat pe sate" care să implice comunităţile, o utilizare mai intensă a instrumentelor digitale şi o acţiune mai amplă în taberele destinate persoanelor strămutate intern din cauza conflictelor din provinciile afectate.

Oficialii au mai declarat că intenţionează să înceapă utilizarea antiviralului remdesivir pentru tratarea pacienţilor. De asemenea, vor începe să evalueze dacă Ervebo, un vaccin autorizat pentru utilizarea împotriva unei alte tulpini de Ebola, ar trebui oferit în provincia afectată, după ce au primit date care sugerează că tulpina Bundibugyo a provocat o formă mai puţin gravă a bolii şi „zero decese” în rândul persoanelor care au primit acel vaccin.

"Având în vedere extinderea acestui focar, măsurile de sănătate publică nu vor fi suficiente pentru a controla sau opri rapid acest focar", a declarat dr. Placide Mbala Kingebeni, directorul pentru cercetare, studii clinice şi inovare al Africa CDC.

Autorităţile din RDC au declarat că investighează un caz suspect de deces cauzat de Ebola pe o ambarcaţiune care se îndrepta spre capitala Kinshasa, din nord-estul ţării, şi că ceilalţi pasageri de la bord vor fi plasaţi în carantină şi testaţi.

UNICEF a avertizat că serviciile medicale esenţiale sunt afectate de epidemie, deoarece teama de infectare şi întreruperile serviciilor ţin familiile departe de clinici. În centrul focarului, oraşul minier Mongbwalu, proporţia copiilor care primesc prima doză de vaccin împotriva rujeolei a scăzut cu 69%.