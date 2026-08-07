Un moment dramatic a fost surprins într-o sală de operaţii din Japonia, unde medicii au continuat intervenția în timp ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,1 zguduia clădirea. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum echipa medicală încearcă să protejeze pacientul aflat sub anestezie și să mențină operația în desfășurare, în mijlocul haosului provocat de seism.

Momentul în care un cutremur zguduie o sală de operații din Japonia. Chirurgii au reuşit să salveze pacientul - captură X/Clash Report

Chirurgii au fost nevoiți să continue lupta contra timpului în timpul unui cutremur cu magnitudinea de 7,1, care a zguduit sala de operație în timp ce un pacient se afla sub anestezie, scrie Daily Mail.

Imagini impresionante surprinse de camerele de supraveghere arată cum medicii se țin de masa de operație și încearcă să protejeze pacientul, în timp ce încăperea este zguduită violent, într-un spital din Kumamoto, Japonia.

Echipa medicală poate fi văzută încercând să-și păstreze echilibrul în timp ce sala de operație se mișcă puternic dintr-o parte în alta. Echipamentele se lovesc și se deplasează prin încăpere, iar luminile de deasupra pâlpâie. Un medic este aruncat la podea în timp ce încearcă să stabilizeze un aparat care se deplasează, în timp ce alți doi se agață de masa de operație pentru a împiedica mișcarea acesteia în timpul seismului.

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Potrivit presei japoneze, intervenția a fost întreruptă pentru scurt timp, dar ulterior a fost reluată și finalizată cu succes.

Cutremurul a avut loc pe 28 iulie, da imaginile au fost făcute publice abia acum.

38 de morţi şi peste 120 de răniţi în urma cutremurului

Un cutremur puternic a lovit insula Kyushu, din sudul Japoniei, în după-amiaza zilei de 28 iulie, provocând aproximativ 38 de decese și rănirea a peste 120 de persoane.

Oficialii au declarat că seismul a provocat o explozie la un centru comercial, a distrus coșul unei fabrici și a produs pagube importante în prefectura Kumamoto. Mai multe case și clădiri s-au prăbușit, drumurile au fost crăpate, iar mii de locuințe au rămas fără energie electrică.

Peste 79.000 de persoane au rămas fără apă curentă, iar aproximativ 3.500 de locuințe au fost private de electricitate timp de mai multe zile, în condițiile în care temperaturile au ajuns la 35 de grade Celsius. Aproximativ 9.000 de oameni au fost nevoiți să se refugieze în centre de urgență.

Cutremurul a fost resimțit și în Coreea de Sud.