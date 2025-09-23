Alertă pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Toate decolările şi aterizările au fost suspendate aseară, după ce cel puţin două drone au fost văzute deasupra aeroportului din Copenhaga. Peste 15 zboruri au fost redirecţionate, iar zborurile au fost reluate după patru ore. O investigaţie este acum în curs de desfăşurare. În paralel, o dronă a fost văzută şi în apropierea aeroportului din Oslo.

Aeroportul din capitala Danemarcei, Copenhaga, a fost închis luni după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spaţiul aerian din jurul acestuia, provocând devierea a aproximativ cincisprezece zboruri, au anunţat poliţia şi aeroportul, citate de AFP, scrie Agerpres.

"Spaţiul aerian de deasupra aeroportului din Copenhaga este închis de la ora 20:30 (18:30 GMT) din cauza prezenţei a două sau trei drone neidentificate. Niciun avion nu poate decola sau ateriza pe aeroport", a declarat purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Lise Agerley Kurstein.

Ea a adăugat că aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.

Poliţia din Copenhaga, la rândul său, a declarat că "trei sau patru drone mari" au fost observate deasupra aeroportului.

Forţele de ordine nu au putut spune dacă dronele erau aparate militare sau civile.

