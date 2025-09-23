Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza prezenţei unor drone. Mai multe zboruri, întârziate sau deviate

Alertă pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Toate decolările şi aterizările au fost suspendate aseară, după ce cel puţin două drone au fost văzute deasupra aeroportului din Copenhaga. Peste 15 zboruri au fost redirecţionate, iar zborurile au fost reluate după patru ore. O investigaţie este acum în curs de desfăşurare. În paralel, o dronă a fost văzută şi în apropierea aeroportului din Oslo.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 08:49

Aeroportul din capitala Danemarcei, Copenhaga, a fost închis luni după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spaţiul aerian din jurul acestuia, provocând devierea a aproximativ cincisprezece zboruri, au anunţat poliţia şi aeroportul, citate de AFP, scrie Agerpres.

"Spaţiul aerian de deasupra aeroportului din Copenhaga este închis de la ora 20:30 (18:30 GMT) din cauza prezenţei a două sau trei drone neidentificate. Niciun avion nu poate decola sau ateriza pe aeroport", a declarat purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Lise Agerley Kurstein.

Ea a adăugat că aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.

Articolul continuă după reclamă

Poliţia din Copenhaga, la rândul său, a declarat că "trei sau patru drone mari" au fost observate deasupra aeroportului.

Forţele de ordine nu au putut spune dacă dronele erau aparate militare sau civile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

danemarca aeroport drone
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei?
Observator » Ştiri externe » Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza prezenţei unor drone. Mai multe zboruri, întârziate sau deviate