Emisarului lui Trump în Groenlanda i s-a retras invitaţia la o cursă de sănii trase de câini

Emisarul special al președintelui american Donald Trump pentru Groenlanda, Jeff Landry, a fost retras din programul unei curse tradiționale de sănii trase de câini, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de viitorul Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub administrarea Danemarcei, informează Politico.

Asociația Groenlandeză de Sănii Trase de Câini (KNQK) a anunțat că invitația adresată guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, a fost retrasă de compania de turism care o lansase inițial. Decizia a fost comunicată într-un mesaj publicat pe Facebook, în care asociația a precizat că firma respectivă "și-a retras unilateral invitația".

Invitația pentru Jeff Landry, retrasă după reacția organizatorilor locali

"KNQK a fost informată că firma de turism care l-a invitat pe guvernatorul american Jeff Landry şi-a retras unilateral invitaţia", a scris KNQK pe Facebook duminică seara.

KNQK criticase anterior prezența lui Landry la eveniment și declanșase o investigație pentru a afla cine a transmis invitația. Asociația a catalogat drept "inacceptabilă" exercitarea de presiuni politice din exterior și a considerat "total nepotrivită" participarea unor actori politici străini la un eveniment cultural tradițional.

Tensiuni în creștere între SUA și Danemarca privind viitorul Groenlandei

Jeff Landry a fost desemnat luna trecută de Donald Trump să coordoneze eforturile administrației americane privind preluarea controlului asupra Groenlandei. Guvernatorul republican anunțase că intenționa să viziteze insula în luna martie.

Tensiunile s-au amplificat în weekend, după ce Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale pentru opt state europene, inclusiv Danemarca, care se opun planurilor sale privind Groenlanda.

Nu este prima situație de acest fel. Anul trecut, Usha Vance, soția vicepreședintelui SUA, JD Vance, și-a anulat participarea la aceeași cursă de sănii, după ce vizita sa a provocat proteste în rândul populației locale.

