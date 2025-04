Afacere de 1,25 de miliarde de euro în lumea modei. Prada a cumpărat Versace, principalul său rival

Înfiinţată în 1978 de stilistul Gianni Versace şi fratele său Santo, Versace este un nume de referinţă în moda italiană. "Suntem încântaţi să primim Versace în interiorul grupului Prada şi să construim un nou capitol pentru un brand cu care împărtăşim un angajament puternic în materie de creativitate, artizanat şi moştenire", a declarat preşedintele director general de la Prada, Patrizio Bertelli.

Fuziunea acestor două mărci legendare va da naştere unui grup de lux italian cu o cifră de afaceri de peste 6 miliarde de euro pe an

Aprobată de Consiliile de Administraţie de la Prada şi Capri Holdings, operaţiunea ar urma să se finalizeze în al doilea semestru al acestui an. Fuziunea acestor două mărci legendare va da naştere unui grup de lux italian cu o cifră de afaceri de peste şase miliarde de euro pe an, capabil să concureze mai bine cu giganţii sectorului precum LVMH şi Kering. Acordul merge în sens invers faţă de tendinţa din ultimii ani, în care am văzut cum mai multe nume mari din moda italiană, precum Gucci, Fendi sau Bottega Veneta, au trecut sub controlul rivalilor francezi.

Preţul plătit de Prada pentru Versace este unul semnificativ mai mic decât cel de aproximativ 2,15 miliarde de dolari, inclusiv datoriile, pe care grupul american Capri Holdings (care mai deţine şi casele Michael Kors şi Jimmy Choo) l-a plătit în anul 2018 pentru a cumpăra Versace. La acea dată casa de modă Versace era deţinută în proporţie de 80% de familia fondatoare şi 20% de fondul american BlackRock.

Chiar dacă Italia controlează aproape jumătate din producţia mondială de articole personale de lux, ţara nu are un grup de o mărime comparabilă cu cea a giganţilor francezi LVMH şi Kering. Prada este cel mai mare grup de fashion din Italia cu o capitalizare de piaţă de aproximativ 14 miliarde de euro, cu mult sub cea a LVMH, proprietarul Louis Vuitton.

De asemenea, veniturile combinate ale primilor cinci jucători italieni de pe piaţa articolelor de lux (Prada, Moncler, Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli şi Ferragamo) sunt mai mici decât vânzările de aproximativ 17 miliarde de euro ale Kering.

