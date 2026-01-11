Iranul ameninţă cu atacuri Statele Unite şi Israelul, în cazul în care preşedintele Donald Trump va interveni în vreun fel în protestele împotriva liderului de la Teheran. Pe străzile din aproape toată ţara oamenii continuă să ceară schimbarea regimului Khamenei, în ciuda represiunii extrem de violente. Aproape 200 de protestatari au fost ucişi de forţele de securitate loiale ayatollahului.

Liderului de la Casa Albă i-au fost prezentate mai multe opţiuni de lovituri aeriene, inclusiv asupra unor obiective nemilitare, dar nu a fost încă luată o decizie în acest sens.

"Am un mesaj pentru președintele american delirant. Dacă luați măsuri pentru a ataca Iranul, atât teritoriile ocupate, cât și toate centrele, bazele și navele militare americane din regiune vor fi considerate ținte legitime de către noi", a declarat Mohammad Bagher Qalibaf, președintele parlamentului iranian.

Oameni de toate vârstele şi categoriile sociale, studenţi, profesori, medici sau simpli muncitori mărşăluiesc în speranţa că vor reuşi să răstoarne regimul Khamenei.

Şi femeile sunt active în mijlocul demonstranţilor. Unele au renunţat la hijab şi au dat foc unor portrete ale liderului suprem. Autorităţile acuză infiltrarea unor "teroriști" cu legături externe care incendiază bazare, moschei și situri culturale.

"Oamenii își iau rămas bun de la membrii familiilor lor pe rețelele de socializare, spunându-le copiilor că nu sunt siguri dacă se vor întoarce acasă sau nu. Dar știu că este ceva istoric și vor să facă parte din asta", a declarat Masih Alinejad, jurnalist şi activist iranian.

Spitalele sunt pline ochi de oameni răniţi, iar personalul medical pare depăşit de situaţie.

"Un copil de cinci ani a fost împuşcat în braţele mamei sale. Mulţi alţii au fost loviţi de gloanţe şi răniţi, şi sunt transferaţi dintr-un loc în altul. Unii, de teamă să nu fie arestaţi, nu pot merge la niciun centru medical", a spus un medic iranian.

Activiştii susţin că numărul victimelor a ajuns la 116 iar cel al arestaţilor se apropie de trei mii.

"Forțele regimului sunt încă foarte numeroase și sunt încă foarte puternice. Republica Islamică Iran nu ezită să tortureze, așa cum am menționat, demonstranții, oponenții și protestatarii plasându-i în izolare", a precizat Ali Rahmani, fiul lui Narges Mohammadi, activista iraniană pentru drepturile omului care a primit în 2023 Premiul Nobel pentru Pace.

Ca să nu se poată coordona, regimul Khamenei a tăiat curentul şi accesul la internet de cel puţin trei zile. Restricţiile se aplică şi convorbirilor telefonice internaţionale.

