"Ai fi în închisoare dacă n-aș fi fost eu". Trump, furios pe Netanyahu într-o discuţie tensionată despre Liban

Donald Trump a avut o convorbire telefonică extrem de tensionată luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care și-a exprimat furia față de escaladarea acțiunilor Israelului în Liban, potrivit a doi oficiali americani și unei a treia surse informate, citați de Axios.

Discuția a avut loc în contextul în care Iranul amenințase anterior că ar putea abandona negocierile cu SUA pe fondul evoluțiilor din Liban. În timpul apelului, Trump l-a numit pe Netanyahu "nebun" și l-a acuzat de lipsă de recunoștință, potrivit surselor. Totodată, a blocat planurile Israelului de a lovi Beirutul, relatează Axios.

Un oficial american a declarat că Trump i-a transmis lui Netanyahu că o eventuală lovire a capitalei libaneze ar izola și mai mult Israelul pe plan internațional.

Două surse au afirmat că Trump a susținut că l-a ajutat pe Netanyahu să evite închisoarea, făcând referire la sprijinul său în contextul procesului de corupție al premierului israelian.

Rezumatul unor declarații atribuite lui Trump, conform unui oficial american, a fost următorul:

"Ești complet nebun. Ai fi în închisoare dacă n-aș fi fost eu. Îți salvez pielea. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta."

O altă sursă a relatat că Trump era extrem de furios și a strigat la un moment dat: "Ce dracu faci?"

Oficialii americani spun că Trump recunoaște dreptul Israelului de a se apăra împotriva atacurilor Hezbollah, însă consideră că în ultimele zile Netanyahu a escaladat disproporționat conflictul.

Pe lângă amenințările asupra Beirutului, Israelul și-a extins operațiunile terestre în sudul Libanului.

Un alt oficial a spus că Trump era îngrijorat de numărul mare de victime civile și de distrugerea clădirilor pentru eliminarea unor comandanți Hezbollah.

Un oficial israelian a declarat pentru Axios că Israelul nu mai intenționează, deocamdată, să lovească ținte din Beirut.

Sursele spun că aceasta a fost una dintre cele mai tensionate convorbiri dintre Trump și Netanyahu de la revenirea acestuia la putere, deși cei doi au colaborat strâns pe teme precum Iranul.

Trump ar fi fost nemulțumit că escaladarea din Liban riscă să compromită negocierile cu Iranul.

După convorbire, Trump a postat pe Truth Social că discuțiile cu Iranul "continuă într-un ritm rapid".

Netanyahu a transmis ulterior că i-a spus lui Trump că Israelul va ataca ținte din Beirut dacă Hezbollah continuă atacurile, subliniind că operațiunile din sudul Libanului vor continua.

"Poziția noastră rămâne aceeași", a scris Netanyahu.

Un oficial american a susținut însă că, în realitate, Trump ar fi dominat discuția, afirmând că Netanyahu ar fi cedat în timpul apelului: "OK, OK, doar asigură-te că totul este rezolvat."

Biroul lui Netanyahu nu a oferit un comentariu oficial.

