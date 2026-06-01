Iranul anunţă că opreşte negocierile de pace cu SUA şi ameninţă că va bloca şi strâmtoarea Bab el-Mandeb

Iranul a anunţat luni că nu vor avea loc negocieri de pace cu SUA până când nu vor fi îndeplinite cerinţele sale privind încetarea operaţiunilor israeliene în Liban şi Gaza, potrivit agenţiei de ştiri Tasnim, afiliată Consiliului Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC).

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 17:02
Echipa de negociatori a Iranului încetează schimbul de mesaje cu SUA prin intermediari din cauza ofensivei Israelului în Liban, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Tasnim a mai relatat că Iranul şi ceea ce a numit "frontul de rezistenţă", adică grupările pe care le susţine în regiune, vor încerca să blocheze complet strâmtoarea Ormuz.

Iranul va încerca, de asemenea, să "activeze" alte fronturi, inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată în largul coastelor Yemenului, de cealaltă parte a Peninsulei Arabice faţă de strâmtoarea Ormuz.

Rebelii Houthi, un grup armat islamist care controlează mari părţi din Yemen, sunt aliaţi ai Iranului, iar aceştia au atacat anterior navele din Marea Roşie şi probabil reprezintă "rezistenţa" la care se referă Iranul în comunicat.

