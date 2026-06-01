Diplomat rus: România este dispusă să dea vina pe Rusia pentru orice incident. Rusofobia e foarte răspândită

Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat luni că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident "neplăcut", comentând impactul unei drone asupra unei clădiri din oraşul românesc Galaţi, care a avut loc săptămâna trecută, relatează EFE, citat de Agerpres.

"Au tras concluzii înainte de orice anchetă, ceea ce arată că sunt persoane uşuratice, lipsite de independenţă politică, că rusofobia este foarte răspândită acolo şi că sunt dispuşi să atribuie Rusiei orice incident neplăcut", a declarat Ulianov pentru televiziunea de stat rusă.

El a adăugat că ceea ce vrea Bucureştiul este "să învinovăţească Rusia".

În opinia diplomatului rus, autorităţile române s-au pus într-o situaţie "ridicolă şi absurdă" prin faptul că au făcut declaraţii înainte de finalizarea anchetei privind incidentul.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat vineri că originea dronei nu a fost dovedită şi a solicitat Bucureştiului dovezi care să ateste că este vorba de un aparat rusesc. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

"Nimeni nu poate stabili originea (dronei) până când nu se efectuează o examinare a aparatului respectiv", a declarat liderul rus, care a adăugat că Moscova este dispusă să "desfăşoare o anchetă obiectivă" şi abia apoi să-şi exprime părerea cu privire la cele întâmplate.

În acelaşi timp, el a afirmat că, în alte ocazii, când drone ucrainene au încălcat spaţiul aerian al unor ţări vecine, iniţial s-a crezut că acele aparate erau ruseşti.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că drona prăbuşită la Galaţi este Geran-2, de provenienţă rusească, subliniind că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român.

"Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă", a comunicat preşedintele român.

În urma incidentului, Bucureştiul a decis să închidă Consulatul General al Rusiei din Constanţa şi să-l declare pe consulul rus "persona non grata".

