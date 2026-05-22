Trump se bucură după închiderea emisunii lui Stephen Colbert: "Slavă Domnului că în sfârşit a plecat!"

Preşedintele Donald Trump s-a bucurat vineri de încheierea "Late Show" a prezentatorului Stephen Colbert. Emisiunea a fost anulată de postul CBS, în urma unei confruntări cu mass-media.

"Colbert a plecat în sfârşit de la CBS. Incredibil că a rezistat atât de mult!", a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa Truth Social.

"Niciun talent, nicio audienţă, nicio viaţă. Era ca un mort. Ai putea lua pe oricine de pe stradă, ar fi mai bun decât acest cretin perfect. Slavă Domnului că a plecat în sfârşit!", a adăugat Trump.

Anunţul privind încetarea difuzării acestei emisiuni de noapte, cu o vechime de 33 de ani, a fost făcut în vara acestui an.

Comediantul a calificat drept "mită uriaşă"un acord de 16 milioane de dolari încheiat cu Donald Trump de compania-mamă a postului, Paramount, în urma unui litigiu privind montajul unui interviu cu fosta sa rivală la alegerile prezidenţiale, Kamala Harris.

Preşedintele este de mult timp un critic acerb al lui Colbert şi al celorlalţi prezentatori de talk-show-uri nocturne de la marile posturi de televiziune, pe care îi acuză că îl ridiculizează în mod sistematic.

În urmă cu 10 ani, preşedintele SUA a fost invitat la emisiunea lui Stephen Colbert.

Denisa Vladislav

