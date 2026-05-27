Jurnalistul Barak Ravid de la Axios a publicat scrisoarea lui Zelenski către Trump şi Congresul SUA, în care cere livrarea urgentă de interceptoare Patriot, pe fondul intensificării atacurilor ruseşti asupra Ucrainei.

Zelenski i-a trimis o scrisoare urgentă lui Trump: îi cere interceptoare Patriot pentru a apăra Ucraina

Potrivit informaţiilor publicate de Kyiv Independent, Zelenski avertizează că Ucraina se confruntă cu o lipsă critică de sisteme de apărare antiaeriană, în special în ceea ce priveşte interceptarea rachetelor balistice.

"Când vine vorba despre apărarea antiaeriană împotriva rachetelor, ne bazăm pe prietenii noştri. Când vine vorba despre apărarea împotriva rachetelor balistice, ne bazăm aproape exclusiv pe Statele Unite", se arată în scrisoarea publicată de jurnalistul Barak Ravid.

Oficialii de la Kiev se tem că stocurile limitate de interceptoare Patriot şi alte sisteme occidentale nu vor putea face faţă bombardamentelor tot mai intense lansate de Rusia.

"Este foarte dificil când vorbim despre apărarea antibalistică", a declarat o sursă familiarizată cu situaţia pentru Kyiv Independent.

Scrisoarea ar fi fost distribuită la Casa Albă, către preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, precum şi către mai mulţi membri ai Congresului, de către ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna.

Documentul reflectă şi îngrijorările Kievului privind întârzierile din programul PURL, mecanism prin care aliaţii NATO pot finanţa achiziţia de arme americane pentru Ucraina.

"Ritmul actual al livrărilor prin programul PURL nu mai ţine pasul cu realitatea ameninţării cu care ne confruntăm. Vă cer ajutorul pentru protejarea cerului Ucrainei de rachetele ruseşti", afirmă Zelenski.

Liderul ucrainean cere în mod explicit livrarea de rachete Patriot PAC-3 şi sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.

"În numele poporului ucrainean, îi solicit respectuos preşedintelui şi Congresului SUA să rămână implicaţi şi să ne ajute să obţinem acest instrument vital de protecţie împotriva terorii ruseşti", se mai arată în scrisoare.

Apelul vine după unul dintre cele mai mari atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimele luni. Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că Rusia a atacat Ucraina în noaptea de 24 mai cu 90 de rachete şi 600 de drone.

În paralel, Moscova a ameninţat cu noi lovituri asupra Kievului şi asupra aşa-numitelor "centre de decizie" ale Ucrainei. Ministrul rus de Externe, Sergey Lavrov, i-ar fi transmis secretarului de stat american Marco Rubio că Rusia pregăteşte noi atacuri şi ar fi cerut evacuarea Ambasadei SUA din Kiev.

În finalul scrisorii, Zelenski insistă că apărarea Ucrainei este posibilă dacă aliaţii occidentali accelerează livrările: "Majoritatea rachetelor ruseşti pot fi oprite."

