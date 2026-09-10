Airbnb și alte platforme care oferă închirieri pe termen scurt ar putea fi vizate de noi restricții în Uniunea Europeană. Comisia Europeană a prezentat miercuri primul cadru comun la nivelul UE care le-ar permite autorităților să intervină în zonele afectate de criza locuințelor, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Airbnb ar putea fi restricționat în mai multe orașe din UE. Comisia Europeană propune noi reguli - Profimedia

Propunerea urmăreşte să armonizeze regulile într-un domeniu în care oraşe precum Paris, Barcelona şi Veneţia au introdus propriile restricţii asupra închirierilor turistice, unele dintre acestea generând ulterior dispute juridice. Creşterea numărului locuinţelor închiriate turiştilor pe termen scurt este acuzată că reduce oferta disponibilă pentru rezidenţi şi contribuie la scumpirea locuinţelor, o problemă care a provocat proteste în mai multe oraşe europene.

Acţiunile Airbnb au scăzut cu 2,5% miercuri. Comisia propune criterii comune pentru stabilirea zonelor în care există presiuni severe pe piaţa locuinţelor. Autorităţile vor putea lua în calcul, printre altele, un raport ridicat între preţurile locuinţelor şi veniturile populaţiei sau o tendinţă de creştere a preţurilor pe parcursul ultimilor zece ani.

Orașele europene ar putea primi mai multă libertate pentru a limita închirierile

Orice restricţie aplicată ulterior închirierilor pe termen scurt va trebui să fie bazată pe dovezi, necesară şi limitată la zonele afectate. Măsurile nu vor putea fi aplicate retroactiv. Decizia de a introduce efectiv restricţii va rămâne însă la latitudinea autorităţilor competente.

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”În urmă cu un an, am promis să abordez problema accesibilităţii locuinţelor în Europa. Astăzi facem un pas în această direcţie”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Propunerea trebuie negociată cu statele membre şi Parlamentul European înainte de a putea deveni lege.

Ce spune Airbnb despre criza locuințelor din Europa

Airbnb susţine că deficitul de locuinţe din Europa nu poate fi rezolvat concentrând măsurile în principal asupra închirierilor pe termen scurt. George Mavros, responsabilul Airbnb pentru relaţiile cu autorităţile UE, a cerut ca politicile să se concentreze asupra construcţiei şi renovării locuinţelor şi asupra numărului mare de proprietăţi care rămân neocupate.

Grupul de lobby CCIA Europe a criticat, la rândul său, propunerea de a permite oraşelor să îşi evalueze propria conformitate cu noile reguli şi a cerut mecanisme independente de control şi contestare. Pe lângă regulile pentru închirierile pe termen scurt, Comisia recomandă autorităţilor să pună la dispoziţie mai multe terenuri pentru construcţia de locuinţe şi să modernizeze procedurile de urbanism şi construcţie.