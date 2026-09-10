Vreme extremă în România: Cod galben şi cod portocaliu de caniculă, urmate de furtuni și cantități mari de apă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări pentru temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, valabile joi și vineri în numeroase regiuni ale țării. După caniculă vin însă furtunile. De vineri seară, vremea se va schimba însă semnificativ, fiind anunțate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină.

Prima atenționare este valabilă joi, 10 septembrie, între orele 12:00 și 18:00 și vizează temperaturi deosebit de ridicate. Sunt afectate sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul Banatului, unde vremea va deveni caniculară.

Maxime de până la 35 de grade

O nouă atenționare este valabilă vineri, 11 septembrie, în intervalul orar 12:00–18:00. Temperaturi deosebit de ridicate sunt așteptate în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, precum și în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei.

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Maximele se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă și se va resimți disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Harta temperaturi România

Cod portocaliu de caniculă. Până la 36 de grade

Tot vineri, 11 septembrie, între orele 12:00 și 18:00, va fi în vigoare și un Cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Avertizarea vizează Banatul, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Transilvaniei.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 36 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori și cel mai accentuat disconfort termic sunt prognozate în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Harta temperaturi România

După caniculă vin furtunile

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă de vineri, 11 septembrie, ora 12:00, până duminică, 13 septembrie, ora 22:00. Sunt prognozate intensificări ale vântului, perioade de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă.

Pe parcursul zilei de vineri, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul țării, vântul va avea intensificări, cu rafale care vor atinge în general viteze de 40–50 km/h.

Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării. Sâmbătă și duminică, fenomenele de instabilitate se vor manifesta cu precădere în sudul, estul și centrul României.

Sunt așteptate averse cu caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni, de 1–2 centimetri, precum și vijelii cu viteze de 50–60 km/h. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat.

Vreme călduroasă în Bucureşti, dar vin ploile

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă de joi, 10 septembrie, ora 10:00, până duminică, 13 septembrie, ora 22:00. Capitala va avea parte inițial de vreme frumoasă și temperaturi de până la 32 de grade, însă în weekend situația se va schimba. Vor apărea ploile și descărcările electrice, iar duminică temperaturile vor scădea semnificativ.

În intervalul 10 septembrie, ora 10:00 – 11 septembrie, ora 09:00, vremea va fi frumoasă și călduroasă în Capitală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 31–32 de grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între 16 și 17 grade. În zona preorășenească, temperaturile pot coborî până în jurul valorii de 14 grade. Pentru municipiul București nu vor fi în vigoare atenționări sau avertizări meteorologice în intervalul 10 septembrie, ora 12:00 – 18:00.

Vremea va rămâne frumoasă și călduroasă și în intervalul 11 septembrie, ora 09:00 – 12 septembrie, ora 09:00. Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei și variabil pe parcursul nopții. Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului și va atinge la rafală, în general, viteze de 30–35 km/h, după care va deveni slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 17 grade. Nici vineri, între orele 12:00 și 18:00, Bucureștiul nu se va afla sub atenționare sau avertizare meteorologică pentru temperaturi ridicate.

În intervalul 12 septembrie, ora 09:00 – 13 septembrie, ora 09:00, vremea se va menține caldă, dar aspectul ei va începe să se schimbe. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și va deveni mai mult noros noaptea, când sunt prognozate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în jurul valorii de 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab în timpul zilei, iar ulterior va deveni moderat, cu rafale de 30–35 km/h. Temperatura maximă va fi de 30–31 de grade, iar minima se va situa între 14 și 16 grade.

În intervalul 09:00–22:00, vremea va deveni închisă și se va răci semnificativ. Vor fi averse, iar cantitățile de apă acumulate vor fi, în medie, de 5–10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă nu va mai depăși 23–25 de grade, cu aproximativ 7–9 grade mai puțin față de valorile prognozate pentru joi și vineri. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 13 și 15 grade.

Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 12:00 – 13 septembrie, ora 22:00, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru instabilitate atmosferică. Astfel, după temperaturile de 31–32 de grade de joi și vineri, vremea se va răci treptat în weekend, iar duminică maximele vor coborî până la 23–25 de grade, pe fondul ploilor.