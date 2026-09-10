Apple a intrat oficial în cursa telefoanelor pliabile odată cu lansarea iPhone Duo, primul smartphone pliabil din gama iPhone. Debutul companiei nu a rămas însă fără reacție din partea Samsung, unul dintre producătorii care au investit cel mai mult în această categorie în ultimii ani.

Reacția Samsung după lansarea primului iPhone pliabil al Apple: "Complet nou, dar remarcabil de familiar" - Sursa: Profimedia

Samsung a profitat rapid de moment pentru a ironiza noul telefon Apple, sugerând că tehnologia prezentată drept o premieră pentru iPhone este deja bine cunoscută de utilizatorii de Android, relatează

În timpul evenimentului Apple de miercuri, conturile Samsung de pe rețelele sociale au publicat mai multe mesaje ironice la adresa noului iPhone Duo. Una dintre cele mai acide replici a venit din partea contului Samsung Mobile US: "Spuneți-ne când terminați de reîncălzit resturile noastre."

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Mesajul face aluzie la faptul că Samsung comercializează telefoane pliabile încă din 2019 și a ajuns deja la mai multe generații de astfel de dispozitive.

Samsung a continuat seria de ironii cu un alt mesaj: "Pare foarte familiar. Este cumva o continuare a jocului The Sims?". Prin această comparație, compania sugerează că primul iPhone pliabil nu ar aduce o schimbare radicală într-o categorie în care producătorii Android au acumulat deja ani de experiență.

Într-o altă postare, Samsung a transmis: "Ne-ați făcut să așteptăm? Bine. Noi vom fi aici, pliați în trei." Replica face referire la telefoanele pliabile în trei segmente, o tehnologie pe care producătorii Android au început deja să o exploreze.

Samsung a ironizat chiar și accesoriile asociate noului iPhone, scriind: "Accesorii? Parcă avem condimente, dar ne lipsește mâncarea." Mesajul a fost însoțit de hashtagul #ItsTimeToSwitch, prin care compania își îndeamnă utilizatorii să treacă la dispozitivele sale.

Cea mai scurtă replică a fost și una dintre cele mai sugestive: "Până acum, nimic nou."

Samsung are un avans de aproape șapte ani

Tonul adoptat de Samsung nu este întâmplător. Compania sud-coreeană a lansat primul Galaxy Fold în 2019 și a avut astfel un avans considerabil față de Apple în dezvoltarea telefoanelor pliabile.

De atunci, Samsung a trecut prin mai multe generații de dispozitive pliabile, iar concurenți precum Google, Motorola și Huawei au lansat, la rândul lor, propriile modele. În acest timp, producătorii au încercat să rezolve unele dintre principalele probleme ale primei generații de telefoane pliabile, de la pliul vizibil al ecranului și balamalele fragile până la grosimea și greutatea dispozitivelor.

Potrivit Reuters, Samsung a ajuns între timp la a opta generație de telefoane pliabile, iar compania își folosește experiența acumulată pentru a se poziționa ca lider într-un segment în care Apple abia acum intră.

Samsung a mers chiar mai departe și a lansat o campanie publicitară dedicată momentului, cu mesaje precum "Bine ați venit în lumea telefoanelor pliabile", subliniind faptul că Apple intră într-o categorie în care rivalii săi sunt deja experimentați.

iPhone Duo, primul telefon pliabil al Apple

În ciuda ironiilor Samsung, Apple susține că iPhone Duo nu este pur și simplu un telefon pliabil obișnuit, ci o reinterpretare a categoriei.

Noul dispozitiv are un design inspirat de forma unui pașaport și se deschide pentru a dezvălui un ecran de 7,6 inch. Atunci când este pliat, utilizatorii au la dispoziție un ecran exterior mai mic, iar telefonul poate fi folosit atât în orientare verticală, cât și orizontală. Apple îl promovează drept cel mai subțire iPhone al său atunci când este deschis.

Apple pune accent și pe balamaua personalizată, pe integrarea celor două ecrane și pe experiența de utilizare. Compania susține că a pornit de la modul în care utilizatorii își doresc să folosească un telefon cu ecran mare, nu de la tehnologia pliabilă în sine.

În timpul prezentării, Apple a criticat indirect generațiile actuale de telefoane pliabile, descriindu-le ca fiind asemănătoare cu "două telefoane prinse stângaci unul de celălalt". Compania spune că iPhone Duo a fost conceput pentru a oferi o experiență apropiată de cea a unui iPad, dar într-un dispozitiv suficient de compact pentru a încăpea în buzunar.

Apple a descris noul telefon într-un mod care încearcă să combine noutatea cu familiaritatea: "Este complet nou și, în același timp, remarcabil de familiar." Compania a subliniat și faptul că dimensiunea dispozitivului este apropiată de cea a unui pașaport, ceea ce ar trebui să îl facă ușor de ținut și de utilizat cu o singură mână.

Samsung rămâne însă unul dintre cei mai puternici jucători din acest segment și încearcă să transforme avantajul său de experiență într-un argument de vânzare. Potrivit estimărilor citate de Reuters, Apple ar putea ajunge la o cotă de aproximativ 25% din piața telefoanelor pliabile în acest an, în timp ce Samsung este estimat la circa 38%.

Astfel, rivalitatea dintre cele două companii intră într-o nouă etapă. Apple vine cu prima sa generație de iPhone pliabil și mizează pe rafinarea experienței, în timp ce Samsung încearcă să-i amintească publicului că, în lumea telefoanelor pliabile, compania sud-coreeană are deja aproape șapte ani de experiență.