Alegătorii din Bulgaria sunt aşteptaţi la vot, duminică, pentru a opta rundă de alegeri din ultimii cinci ani, gruparea fostului preşedinte Rumen Radev fiind favorită, graţie promisiunii de a combate corupţia. Conform primelor cifre, gradul de prezenţă la vot este mai mare comparativ cu cifrele din scrutinele anterioare.

Alegeri Bulgaria. Cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene se află într-o criză politică din 2021

UPDATE: Prezenţa la vot în alegerile parlamentare din Bulgaria a ajuns la 4,9% la ora 9:00, potrivit datelor publicate de institutul de cercetare Alpha Research, semnalând o mobilizare mai puternică a alegătorilor în primele ore ale scrutinului, relatează Novinite.

Cifra reprezintă o creştere faţă de nivelul de 1,1% raportat la ora 8:30 de institutul Market Links, ceea ce indică o accelerare rapidă a participării electorale în primele ore ale zilei de vot.

Comparativ cu alegerile parlamentare din 2024, când prezenţa la aceeaşi oră era de 4,4%, analiştii observă o uşoară creştere a participării timpurii în acest an.

Articolul continuă după reclamă

Estimările sugerează că participarea totală la vot ar putea depăşi 50%, ceea ce ar reprezenta unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.

Ştire iniţială: Cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene se află într-o criză politică încă din 2021, când ample manifestaţii anticorupţie au dus la căderea guvernului conservator condus de liderul de lungă durată Boiko Borisov, relatează France24.

Radev, un fost general al forţelor aeriene care a militat pentru reînnoirea relaţiilor cu Rusia şi a criticat trimiterea de ajutor militar Ucrainei, a fost preşedinte timp de nouă ani.

El a demisionat la începutul acestui an pentru a conduce gruparea de centru-stânga nou formată, "Bulgaria Progresistă", iar sondajele de opinie dinaintea votului de duminică sugerează că blocul ar putea obţine 35% din voturi.

Radev a declarat că doreşte să scape ţara de "modelul de guvernare oligarhic" şi a susţinut protestele anticorupţie de la sfârşitul anului 2025, care au dus la căderea guvernului susţinut de conservatori.

"Cauza lui Radev este ca Bulgaria să aibă un viitor. Am ajuns într-un punct în care punem sub semnul întrebării chiar viitorul ţării noastre", a declarat Lazar Lazarov, un profesor de filosofie în vârstă de 28 de ani, pentru AFP, la ultimul miting de campanie al lui Radev, desfăşurat la Sofia, la începutul acestei săptămâni.

"Radev s-a dovedit a fi un preşedinte şi un om de stat. El este cel mai acceptabil pentru UE, Statele Unite, Rusia şi, dacă vreţi, chiar şi pentru China", a spus el.

Partidul pro-european GERB al lui Borisov va ocupa probabil locul al doilea, potrivit sondajelor de opinie, cu aproximativ 20%, înaintea liberalilor de la PP-DB.

La alegerile generale de duminică, secţiile de votare se vor deschide la ora 04:00 GMT şi se vor închide la ora 17:00 GMT.

"Pe loc repaus!"

Radev a criticat dur politica UE privind energia verde, pe care o consideră naivă "într-o lume fără reguli", precum şi orice eforturi ale Bulgariei de a trimite arme Ucrainei, care se luptă cu invazia rusă din 2022.

Pledând pentru reînnoirea relaţiilor cu Rusia, Radev a denunţat un acord de apărare pe 10 ani între Sofia şi Kiev, semnat luna trecută, ceea ce i-a adus noi acuzaţii din partea oponenţilor săi că ar fi prea indulgent cu Moscova.

Fostul preşedinte a stârnit, de asemenea, consternare prin proiecţia, la mitingul său de joi, a unor imagini din întâlnirile sale cu lideri mondiali, printre care şi Vladimir Putin din Rusia.

Într-un val de indignare în rândul alegătorilor pro-europeni de pe reţelele de socializare, sute de utilizatori au distribuit o captură de ecran ca dovadă că Radev este de partea Kremlinului.

La evenimentul propriu-zis, însă, în cea mai mare arenă acoperită din Bulgaria, susţinătorii l-au întâmpinat pe Radev cu urale, pe care acesta le-a întrerupt cu un "pe loc repaus!" în stil militar, stârnind râsul publicului.

"Trebuie să ne strângem rândurile", le-a spus el celor aproximativ 10.000 de susţinători, prezentându-şi partidul ca o "alternativă necoruptă la cartelul pervers al partidelor de modă veche".

Borisov, care a condus ţara practic neîntrerupt timp de aproape un deceniu, a respins sugestiile că Radev ar aduce ceva "nou".

La un miting al partidului său de la începutul acestei săptămâni, el a insistat că GERB "a îndeplinit visurile anilor 1990" cu realizări precum aderarea ţării la zona euro în acest an.

Se aşteaptă o prezenţă ridicată la vot

Radev a promis că va evita o coaliţie cu GERB după alegeri şi a exclus, de asemenea, cooperarea cu Delyan Peevski, liderul partidului DPS, sancţionat pentru corupţie de către Statele Unite şi Marea Britanie.

În schimb, Radev a declarat că îşi propune să obţină majoritatea absolută în parlamentul de 240 de locuri.

Lipsa de încredere în politică a afectat prezenţa la vot, care a scăzut la 39% la ultimele alegeri din 2024.

Însă, având în vedere mobilizarea alegătorilor de către Radev, se aşteaptă o prezenţă ridicată la vot, potrivit analistei Boryana Dimitrova de la institutul de sondaje Alpha Research.

Partidele politice au făcut apel la bulgari să se prezinte la urne, inclusiv pentru a reduce impactul cumpărării de voturi.

În ultimele săptămâni, Poliţia a confiscat peste un milion de euro în raiduri împotriva cumpărării de voturi, în cadrul unor operaţiuni intensificate.

De asemenea, au fost reţinute sute de persoane, inclusiv consilieri locali şi primari.

Cine este Rumen Radev

Fostul preşedinte bulgar Rumen Radev, un general în rezervă critic faţă de elitele politice şi cu poziţii apropiate de Rusia, încearcă odată cu noile alegeri legislative anticipate care au loc duminică în Bulgaria să obţină funcţia de prim-ministru, după ce a făcut o campanie pe o platformă anticorupţie şi a recunoscut ambiţia de a deveni o versiune bulgară a naţionalistului ungar Viktor Orban.

Radev, în vârstă de 62 de ani, intră în alegeri ca favorit în sondaje, după ce a demisionat din funcţia de preşedinte în ianuarie, cu un an înainte să-şi încheie al doilea şi ultimul său mandat.

Acest al optulea scrutin parlamentar în perioada scursă din anul 2021 este marcat de o nemulţumire socială generalizată, de respingerea unei clase politice percepute ca fiind corupte şi de frustrarea faţă de nivelul de trai care se menţine scăzut în această ţară cea mai săracă din UE şi care a adoptat anul acesta moneda euro.

Demisia lui Radev din funcţia de preşedinte pentru a candida în alegeri, a explicat el, a răspuns nevoii de a "asculta cetăţenii" într-o perioadă de profundă criză politică, marcată de instabilitate instituţională şi proteste împotriva corupţiei.

Fost comandant-şef al Forţelor Aeriene, Radev şi-a început cariera militară în 1987, încă sub regimul comunist, şi s-a impus printre militarii cei mai distinşi ai ţării.

Absolvent cu merite în Bulgaria şi, mai târziu, după căderea comunismului, în SUA, unde a fost cel mai bun student străin la Air Command and Staff College, şi-a construit o reputaţie de profesionist în calificarea sa militară înainte de a intra în politică.

În 2016, Radev a fost ales preşedinte, după ce a candidat ca independent cu sprijinul Partidului Socialist, iar în 2021 a fost reales.

El a avut în tot acest timp o relaţie tensionată cu liderul populist conservator Boiko Borisov, fost premier şi cel mai influent politician bulgar din ultimii 15 ani, pe care l-a acuzat adesea că tolerează corupţia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰