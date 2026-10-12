Sondaj îngrijorător pentru tabăra lui Macron cu 6 înainte de vot. Cine ar ajunge în turul doi în Franţa

Cu 6 luni înainte de alegerile prezidențiale din Franța, sondajele sunt îngrijorătoare pentru tabăra centristă și stânga moderată. În toate scenariile testate de institutul Toluna Harris Interactive, Jean-Luc Melenchon, candidatul extremei stângi, s-ar califica în turul al doilea, devansându-i pe Gabriel Attal sau Raphael Glucksmann. În turul decisiv, s-ar confrunta cu lidera extremei drepte, Marine Le Pen, care este creditată cu o victorie facilă în fața lui Melenchon.

Lidera extremei dreapte, Marine Le Pen, şi rivalul său de extremă stângă, Jean-Luc Melenchon, şi-au mărit avantajul faţă de ceilalţi potenţiali candidaţi la preşedinţie.

Toate scenariile îi arată pe Marine Le Pen şi Jean-Luc Melenchon în turul al doilea

Potrivit unui sondaj nou publicat luni, cei doi ar ajunge să se înfrunte în turul decisiv în toate scenariile testate.

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Sondajul scoate în evidenţă divizarea tot mai mare din societatea franceză pe măsură ce era preşedintelui Emmanuel Macron se apropie de final, notează Reuters.

În primul tur de scrutin, programat duminică, 18 aprilie 2027, Marine Le Pen s-ar plasa pe locul întâi cu un rezultat între 35% şi 37%, în funcţie de scenariile testate de institutul Toluna Harris Interactive. Un sondaj similar arăta luna trecută un scor de 33%-36% pentru lidera partidului Rassemblement National.

Melenchon a încercat să profite de pe urma protestelor liceenilor din Franţa

Melenchon, candidatul partidului La France Insoumise (LFI), ar ajunge în turul decisiv în toate cele cinci scenarii testate în sondaj.

Sondajul Toluna Harris Interactive a fost realizat între 5 şi 8 octombrie. Luna trecută, el se plasa pe locul al treilea în două din cele cinci scenarii. Melenchon își consolidează poziția în sondaje şi pe fondul protestelor liceenilor.

Potrivit Le Monde, Melenchon și LFI, care au susținut manifestațiile liceenilor, au încercat să profite de mobilizarea tinerilor pentru a-și consolida baza electorală și a atrage noi votanți.​

Ce s-ar întâmpla în turul al doilea între Le Pen şi Melenchon

În turul decisiv, programat duminică, 2 mai 2027, Le Pen ar urma să câştige uşor în faţa lui Melenchon, potrivit sondajului.

Pe măsură ce ultimul mandat de cinci ani al lui Macron se apropie de sfârşit, acesta lasă în urmă o tabără centristă slabă şi o economie fragilă, deschizând calea pentru partide extremiste precum LFI şi Rassemblement National.

Melenchon a candidat deja de trei ori la preşedinţie în 2012, 2017 şi 2022, dar nu a reuşit niciodată să ajungă în al doilea tur. Le Pen a candidat şi ea la aceleaşi trei alegeri, ajungând în turul decisiv în 2017 şi 2022, dar a pierdut în faţa lui Macron.