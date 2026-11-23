Surprize în sondajele pentru alegerile prezidenţiale de anul viitor în Franţa. Primarul oraşului francez Cannes, liberalul David Lisnard, a urcat pe locul trei într-un sondaj publicat luni, după candidata extremei-drepte, Marine Le Pen, şi după candidatul extremei-stângi, Jean-Luc Mélenchon.

În acest sondaj, realizat de institutul Toluna Harris Interactive, Lisnard are între 11% şi 12% din intenţiile de vot, în funcţie de diferitele configuraţii ale cercetării, în timp ce Edouard Philippe, fost premier al lui Macron, coboară la 9-10% din intenţiile de vot pentru primul tur al alegerilor care vor avea loc în aprilie-mai 2027.

Marine Le Pen, pe prima poziţie în sondaj

Pe primul loc, la mare distanţă, se menţine lidera extremei-drepte, Marine Le Pen, cu 30-31% din intenţiile de vot, dar în scădere faţă de procentul de 36% din precedentul sondaj efectuat de acelaşi institut.

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De asemenea, pe locul doi se menţine candidatul extremei-stângi, Jean-Luc Mélenchon, cu 18-19% din intenţiile de vot, în creştere cu şapte procente faţă de sondajul anterior. Un alt candidat al stângii, Raphael Glucksmann, are în sondaj 11% din intenţiile de vot, doar puţin sub David Lisnard.

David Lisnard le-ar putea ţine piept extremiştilor, în sondaje

Acesta din urmă, un politician cu un program economic deschis liberal, se numără printre candidaţii de centru-dreapta care cer organizarea unor alegeri primare între candidaţii de această orientare, astfel încât doar unul dintre ei să candideze, în speranţa că în turul doi nu se vor confrunta extrema-dreaptă cu extrema-stângă, o perspectivă care îngrijorează pro-europenii, inclusiv pe actualul preşedinte Emmanuel Macron.

David Lisnard a apreciat că la astfel de alegeri primare ar fi oportună inclusiv participarea candidatului de extremă-dreapta Eric Zemmour, pentru a elimina "macroniştii" şi candidaţii care divizează votul.

Această idee a fost respinsă categoric de un alt candidat de centru-dreapta, Gabriel Attal, de asemenea fost prim-ministru al lui Macron, care a subliniat că el şi Zemmour sunt incompatibili ideologic.