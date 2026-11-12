Christine Lagarde ar putea candida la alegerile prezidențiale din Franța. Cum stă în sondaje

Christine Lagarde ar putea candida la alegerile prezidențiale din Franța din 2027 după ce şi-a dat demisia neaşteptat de la şefia Băncii Centrale Europene. Deşi nu și-a anunțat candidatura, presa franceză vorbește tot mai mult despre aceast scenariu. Potrivit unui sondaj comandat de Politico, ar obţine un scor similar cu cel al candidatului de centru-dreapta Edouard Philippe.

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, la Forumul pentru Pace de la Paris 2026 - Profimedia

Dacă Christine Lagarde ar candida la alegerile din primăvară, ar primi aproximativ 14% din voturile din primul tur, devansându-l cu puţin pe Edouard Philippe (13,5%), potrivit sondajului la comanda Politico.

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Situaţie scoate în evidenţă fragmentarea electoratului centrist, explică Reuters. Atât Lagarde cât şi Philippe s-ar situa, însă, în urma liderei extremei drepte franceze, Marine Le Pen, şi a rivalului său, liderul stângii radicale, Jean-Luc Melenchon.

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Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon, adică extrema dreaptă şi extrema stângă, domină sondajele

Marine Le Pen s-ar plasa pe primul loc în turul întâi de scrutin, cu un scor cuprins între 34% şi 36%, în funcţie de scenariile testate. Melenchon, liderul partidului La France Insoumise (LFI, Franţa Nesupusă, stânga radicală), ar ajunge în turul al doilea în toate cele cinci scenarii testate, în care ar obţine 18%-19% din intenţiile de vot.

Sondajul a fost realizat de institutul de sondare Toluna Harris Interactive în perioada 3-5 noiembrie.

Christine Lagarde, fost ministru al economiei în Franţa în timpul mandatului fostului preşedinte Nicolas Sarkozy, în urmă cu aproape două decenii, urmează să părăsească BCE pe 7 februarie 2027, cu aproximativ o lună înainte de termenul limită de anunţare oficială a candidaturilor la prezidenţiale franceze.

Întrebată miercuri de Politico, cu prilejul Forumului pentru Pace de la Paris, dacă exclude în continuare o candidatură, Lagarde nu a făcut un anunț oficial. "Vreau să-mi redobândesc libertatea de a vorbi, libertatea de a mă implica în chestiuni care nu ţin de politica monetară, şi aceasta este ceea ce vreau să fac", a spus ea.