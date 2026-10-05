Alertă în R. Moldova: Polițist de frontieră rănit şi un autobuz lovit de un proiectil rusesc, la PTF Palanca

Un autobuz a fost lovit de un proiectil care a ricoșat după ce a căzut în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe. Incidentul a avut loc luni dimineață, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina.

Conform primelor informații, proiectilul a căzut în apropierea punctului de trecere a frontierei, după care, în urma impactului cu solul, a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în apropierea barierei.

În urma incidentului au fost raportate, autobuzul a fost avariat, iar un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit ușor. Potrivit informațiilor preliminare transmise de autorități, nu au fost înregistrate alte victime.

Activitatea punctului de trecere, sistată

Ca urmare a incidentului, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată. Incidentul are loc în contextul unor noi atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene.

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Punctul Palanca este unul dintre principalele puncte de legătură dintre Republica Moldova și sudul Ucrainei, iar orice incident în această zonă poate afecta temporar traficul transfrontalier.

Cetățenii sunt îndemnați ca, să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.