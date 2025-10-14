Alexandru Munteanu, propunerea PAS pentru funcţia de premier în Republica Moldova

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, îl va propune pe economistul, profesorul universitar și omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională (CC) și convocarea ședinței de constituire a noului parlament de către președinta Maia Sandu, a anunțat marți președintele PAS, Igor Grosu.

"PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către președinta (Maia) Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru", a precizat Igor Grosu, care este președintele parlamentului în legislatura 26.07.2021 - 20.10.2025, conform Agerpres.

Alexandru Munteanu are o vastă experiență în domeniul investițiilor și al cooperării internaționale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii.

Născut la 20 ianuarie 1964, la Chișinău, Munteanu a urmat studii în fizică și a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe, iar ulterior a devenit lector conferențiar la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a predat disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. În perioada formării instituțiilor financiare naționale, a ocupat funcții de conducere în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, fiind șef al Secției Operațiuni Valutare și director adjunct al Departamentului Relații Externe.

După ce a urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe, Munteanu a activat la Banca Mondială în Washington D.C. și ulterior în mediul privat internațional. În Republica Moldova, a fost director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR), director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru al consiliilor de administrație ale mai multor companii din Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, Munteanu a condus Departamentul de Investiții Directe al Dragon Capital (Ucraina), iar din 2016 este fondatorul 4i Capital Partners, o companie de investiții cu activitate în Europa de Est. De asemenea, a fost membru și co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate de la Viena și președinte al Consiliului de Patroni al Școlii Internaționale Pechersk School International (PSI) din Kiev.

Pentru meritele sale, în 2006 a fost decorat cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Legion d'Honneur) al Republicii Franceze.

'Republica Moldova are nevoie de oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie', a mai transmis Igor Grosu.

Prim-ministrul în exercițiu, Dorin Recean, a anunțat luni că renunță la funcția de premier, în pofida intenției PAS de a-l menține la conducerea viitorului guvern, precum și la mandatul de deputat, câștigat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dorin Recean a declarat că este onorat de încrederea pe care Partidul Acțiune și Solidaritate i-a oferit-o. Totuși, el a precizat că decizia sa este una personală.

"Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actual al Guvernului (...) Nu voi continua să fiu în viața publică și viața politică, voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul guvern, și după asta merg să-mi continui parcursul profesional pe care l-am lăsat deoparte acum câțiva ani. Cu toate acestea, niciodată nu voi ezita să ajut echipa", a declarat Dorin Recean într-o conferință de presă susținută la parlament împreună cu liderul PAS, Igor Grosu.

