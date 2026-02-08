Un festival interzis timp de 19 de ani a fost reluat. Mii de oameni au umplut cerul și străzile

Pe acoperișurile din Lahore se simte din nou libertatea primăverii. După aproape două decenii de interdicție, festivalul tradițional de zmeie a fost reluat, aducând entuziasm generațiilor tinere și nostalgie celor care își amintesc vremurile de odinioară. Autoritățile au impus reguli stricte pentru a preveni tragediile din trecut, dar spiritul de competiție și bucuria de a vedea cerul plin de culoare au rămas aceleași.

Pe străzile orașului Lahore există semne că festivalul de zmeie, interzis de aproape două decenii, a revenit. Cineva recuperează un zmeu prins de firele electrice, se aud ritmuri îndepărtate de tobe, iar o scânteie de neon luminează cerul îngust al orașului vechi.

Pe măsură ce soarele apune, pe fiecare acoperiș se adună familii și prieteni, râzând, strigând și privindu-și zmeiele care se înalță, fac cercuri și plutesc pe cerul orașului, potrivit BBC.

„Este foarte greu!” spune Abu Bakar Ahmad, un inginer în vârstă de 25 de ani. El a fost instruit de verișorul său, care îl ajută să ridice zmeul cât mai sus, cu o mică mișcare a firului. „Toate generațiile noastre sunt foarte entuziasmate; bătrânii știu cum să zboare cu zmeul, dar noi, generația Z, nu prea știm”.

Festivalul a revenit după aproape două decenii. Marcat de începutul primăverii, are rădăcini în urmă cu secole, dar a fost interzis în 2007, după mai mulți ani în care au avut loc accidente și decese cauzate de firele ascuțite de zmeu, căderi de pe acoperișuri și focuri de artificii. Pentru mulți, aceasta este prima experiență de zburat cu zmeul; nu au mai văzut niciodată cerul de deasupra Lahore-ului așa. Alții exersează după ani de pauză.

„Este despre adunare, este despre dragoste. Zburatul cu zmeul e frumos, dar cel mai important e legătura dintre oameni,” spune un locuitor.

Zburatul cu zmeul nu e doar despre frumusețe, ci și despre competiția de a tăia firul adversarului și a-l doborî din cer. Aceasta a dus la folosirea unor fire din ce în ce mai ascuțite și rezistente, unele acoperite cu pulbere de sticlă, altele metalice sau chimice, care nu se rup ușor.

În fiecare ediție au existat decese, inclusiv copii

A fost deosebit de periculos pentru motocicliști, care puteau să treacă printr-un fir de zmeu întins pe drum și să fie răniți mortal. Focurile de artificii și căderile de pe acoperișuri au dus, de asemenea, la accidente grave. Pentru a face festivalul mai sigur, acesta a fost limitat la doar trei zile. Motocicliștilor li s-au montat tije metalice între ghidon, pentru a preveni ca firele să se înfășoare în jurul gâtului. Zmeiele mari sunt interzise, deoarece necesită fire mai rezistente și creează riscuri mai mari.

Pe anumite străzi au fost montate plase. În anii trecuți, firele metalice cădeau pe cablurile electrice, provocând electrocutări și scurtcircuitări.

Pentru a preveni zburatul înainte de debutul oficial al festivalului, toate zmeiele și firele periculoase vândute înainte de 1 februarie au fost confiscate. Faisal Kamran, inspector general adjunct al poliției din Lahore, arată peste 100.000 de zmeie și 2100 de role de fir confiscate. Polițiștii supraveghează cerul și acoperișurile cu drone, patrule fizice și camere CCTV repoziționate, potrivit Mediafax.

„Toate aceste camere acoperă drumurile principale. Avem o vedere bună pentru a verifica dacă cineva folosește materiale interzise sau arme,” spune el. Camerele vor fi reîndreptate spre șosele după încheierea festivalului.

Mulți speră că aceste măsuri vor fi eficiente, în special guvernul provinciei Punjab, care a decis reluarea festivalului și îl promovează activ.

