FSB: Bărbatul suspectat că a împuşcat un general rus a fost reţinut în Dubai şi predat Moscovei

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat că suspectul în cazul împuşcării unui înalt ofiţer al serviciilor de informaţii militare ruse a fost reţinut în Dubai şi extrădat în Rusia. Atacul l-a vizat pe locotenentul general Vladimir Alexeiev, adjunct al şefului GRU, iar autorităţile ruse susţin că tentativa de asasinat ar fi avut legătură cu eforturile diplomatice privind negocierile de pace cu Ucraina.

Locotenentul general Vladimir Alexeiev, şeful adjunct al GRU, serviciul de informaţii militare al Rusiei, a fost împuşcat de mai multe ori într-un bloc de apartamente din Moscova vineri, au declarat anchetatorii. El a fost operat după împuşcături, au declarat mass-media ruse, transmite News.ro.

FSB a declarat că un cetăţean rus pe nume Liubomir Korba a fost reţinut în Dubai, fiind suspectat de comiterea asasinatului.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, care, potrivit lui, a fost menit să saboteze negocierile de pace. Ucraina a declarat că nu are nicio legătură cu asasinatul.

Şeful lui Alexeiev, amiralul Igor Kostiukov, directorul GRU, a condus delegaţia Rusiei în negocierile cu Ucraina de la Abu Dhabi privind aspectele legate de securitate ale unui potenţial acord de pace.

