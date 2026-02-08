Documente noi publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că Jeffrey Epstein a încercat în repetate rânduri să stabilească legături cu oficiali de rang înalt din Rusia, inclusiv cu Vladimir Putin. Corespondența scoate la iveală eforturi de a obține întâlniri și contacte la nivel politic, alimentând noi speculații privind motivațiile sale și posibile conexiuni internaționale.

Analiză CNN. Cum a încercat Epstein ani de zile să se apropie de Putin și legăturile cu oficiali ruși de top - Profimedia

Jeffrey Epstein a încercat să transmită un mesaj direct către președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor documente recente, analizate de CNN.

În iunie 2018, la aproximativ un an după moartea subită a ambasadorului Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, Epstein căuta să intre în contact cu alți oficiali ruși. Potrivit documentelor, acesta se întâlnise frecvent cu diplomatul la New York și chiar se oferise să-l ajute pe fiul acestuia să obțină un loc de muncă într-o firmă de administrare a averilor.

Pe 24 iunie 2018, Jeffrey Epstein i-a scris politicianului norvegian Thorbjorn Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei: "Cred că i-ai putea sugera lui Putin ca Lavrov să afle mai multe vorbind cu mine. Vitali Ciurkin obișnuia să facă asta, dar a murit?!"

Articolul continuă după reclamă

Jagland i-a răspuns că urma să se întâlnească cu un asistent al ministrului rus de Externe Serghei Lavrov și că va face această sugestie.

Epstein a revenit cu un nou mesaj: "Ciurkin a fost grozav. A ajuns să-l înțeleagă pe Trump după discuțiile noastre. Nu e complicat. Trebuie doar să pară că obține ceva, e atât de simplu."

Speculații privind legături cu Rusia

Publicarea noilor documente, care includ corespondență cu politicieni și oameni influenți din mai multe țări, a alimentat speculații despre motivele lui Epstein de a cultiva astfel de relații, relatează CNN.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că țara sa va lansa o investigație privind posibile legături între Epstein și serviciile de informații ruse.

"Din ce în ce mai multe piste, tot mai multe informații și tot mai multe comentarii în presa globală indică suspiciunea că acest scandal fără precedent de pedofilie a fost co-organizat de serviciile de informații ruse", a declarat Donald Tusk.

"Nu trebuie să vă explic cât de gravă este, pentru securitatea statului polonez, posibilitatea din ce în ce mai probabilă ca serviciile ruse să fi co-organizat această operațiune. Asta poate însemna doar că dețin și materiale compromițătoare împotriva multor lideri încă activi", a adăugat el.

Kremlinul a respins ferm aceste acuzații. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat: "Teoria că Epstein ar fi fost controlat de serviciile de informații ruse poate fi privită în orice fel, dar nu în mod serios", adăugând că jurnaliștii nu ar trebui să "își piardă timpul" investigând aceste presupuse legături.

Analiști citați de CNN avertizează însă că documentele sugerează mai degrabă încercări ale lui Epstein de a se apropia de persoane influente și de a se poziționa ca un jucător geopolitic. Nu există indicii clare că ar fi reușit să stabilească o legătură directă cu Putin.

Mesaje despre posibile întâlniri la nivel înalt

Potrivit documentelor, pe 9 mai 2013, Epstein i-a scris fostului premier israelian Ehud Barak că Jagland "urma să se întâlnească cu Putin la Soci" pe 20 mai și că l-a întrebat dacă ar fi dispus să se întâlnească cu liderul rus "pentru a explica modul în care Rusia ar putea structura acorduri pentru a încuraja investițiile occidentale".

"Nu m-am întâlnit niciodată cu el, am vrut să știi", a adăugat Epstein.

Câteva zile mai târziu, Thorbjorn ​Jagland i-a transmis că intenționează să-i transmită lui Putin un mesaj în numele lui Epstein: "Am un prieten care te poate ajuta să faci pașii necesari (și apoi să te prezinte) și să-l întrebe dacă ar fi interesat să se întâlnească cu tine."

"Se află într-o poziție unică pentru a face ceva măreț, așa cum Sputnik a făcut pentru cursa spațială. Îi poți spune că tu și cu mine suntem apropiați și că îl consiliez pe Gates. Este confidențial. Aș fi bucuros să mă întâlnesc cu el, dar pentru minimum două-trei ore, nu mai puțin", a răspuns Epstein.

Prin intermediul unui purtător de cuvânt, Bill Gates a declarat public că întâlnirea cu Epstein a fost o "eroare serioasă de judecată", dar a negat orice comportament nepotrivit.

Într-un alt email către Barak, din 21 mai 2013, Epstein a susținut, fără a prezenta dovezi, că ar fi refuzat o solicitare a lui Putin de a se întâlni în cadrul unei conferințe economice la Sankt Petersburg, spunând că liderul rus ar trebui să aloce "timp real și intimitate" pentru o astfel de întâlnire. Nu este clar dacă o astfel de solicitare a existat.

Un email din iulie 2014 sugerează că Epstein ar fi avut programată o întâlnire cu Putin și că îl invitase și pe fondatorul LinkedIn să participe. Joi Ito, fost director al MIT Media Lab, i-a scris: "Nu am reușit să-l conving pe Reid să-și schimbe programul ca să meargă cu tine la întâlnirea cu Putin ;-)".

Contacte cu oficiali și oameni de afaceri ruși

Unele dintre aceste comunicări au avut loc într-o perioadă tensionată în relațiile dintre SUA și Rusia, după ce serviciile americane au acuzat Moscova de interferență în alegerile prezidențiale din 2016.

În iunie 2018, Jagland i-a scris lui Epstein că speră să stea la reședința acestuia din Paris și că urma să vină de la Moscova, unde plănuia să se întâlnească cu Putin, Lavrov și Dmitri Medvedev, pe atunci prim-ministru. Epstein i-a răspuns: "Îmi pare rău că nu sunt și eu cu tine să mă întâlnesc cu rușii."

Autoritățile norvegiene au deschis ulterior o investigație privind activitatea lui Jagland pe baza informațiilor din documente. Avocatul acestuia a transmis că va coopera și va furniza "concluziile principale și documentația relevantă", adăugând: "Pe baza a ceea ce am descoperit până acum, rămânem încrezători în rezultat."

Jagland a negat orice faptă ilegală.

Documentele indică și o relație apropiată cu Serghei Beliakov, despre care agenția rusă TASS scria că a absolvit Academia FSB. Într-un email din 2015, Epstein îl descria drept "foarte bun prieten al meu" și se oferea să îl prezinte investitorului Peter Thiel.

După ce a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg în 2015, Ehud Barak i-a scris lui Epstein că s-a întâlnit cu mai mulți oficiali ruși, inclusiv Lavrov și guvernatoarea băncii centrale, Elvira Nabiullina.

"Mulțumesc că ai aranjat toată treaba", a transmis Ehud Barak.

Biroul lui Barak a precizat că vizitele au avut loc la invitația administrației lui Putin și că Epstein era interesat de Rusia și de o posibilă întâlnire cu liderul de la Kremlin, însă Barak nu i-a menționat numele acestuia oficialilor ruși.

Într-un schimb de emailuri din 2016, Beliakov i-a spus lui Epstein că a început un nou rol la Fondul Rus de Investiții Directe, iar Epstein i-a răspuns: "Voi face orice este de ajutor pentru tine."

Într-o corespondență din 2015, Epstein i-a cerut ajutorul în legătură cu o femeie din Moscova care ar fi încercat să șantajeze un grup de oameni de afaceri influenți din New York, spunând că situația "este rea pentru afaceri pentru toți cei implicați" și întrebând: "Sugestii?"

Relații în cercuri de afaceri și influență

Documentele arată și că Epstein ar fi oferit sfaturi legate de oligarhul Oleg Deripaska. Într-un email din 2018, investitorul Jide Zeitlin i-a mulțumit pentru "gândurile legate de Deripaska". Epstein a redirecționat apoi mesajul către Steve Bannon, scriind: "Doar te țin la curent."

Nu este clar dacă Epstein și Deripaska s-au întâlnit vreodată. Reprezentanții oligarhului au declarat anterior că acesta nu îl cunoștea personal.

În cercul său s-a aflat și Masha Drokova Bucher, investitoare și fostă membră a unei organizații de tineret pro-Putin, care l-a ajutat pe Epstein cu imaginea publică în 2017. Ea i-a scris în 2019: "M-am gândit la toate lucrurile bune pe care m-ai învățat. Nu aș fi creat niciodată fondul meu fără ideile și cunoștințele pe care mi le-ai împărtășit și îmi iubesc foarte mult munca. Mulțumesc că ești un prieten atât de bun, Jeffrey!"

Bucher a renunțat la cetățenia rusă în 2022, după invazia Ucrainei, și a negat orice finanțare din Rusia.

Vizite confirmate în Rusia

Jurnalele de zbor analizate de CNN și publicate de Departamentul de Justiție confirmă că Epstein a călătorit în Rusia. În noiembrie 2002, el și Ghislaine Maxwell au zburat de la Copenhaga la Moscova, apoi la Sankt Petersburg, înainte de a pleca spre Irlanda.

O fotografie publicată ulterior arată că Epstein ar fi fost și în Sarov, oraș închis dedicat cercetării nucleare, unde se află cabana lui Andrei Saharov. Autenticitatea imaginii a fost confirmată de persoane implicate în proiecte tehnologice din Europa de Est și Rusia, însă data exactă nu a putut fi verificată independent.

În 2018, Epstein a depus din nou cerere pentru viză rusă, iar un email din martie 2019 arată că echipa sa încerca să transfere o viză valabilă pe un nou pașaport, cu doar câteva luni înainte de arestarea sa pentru acuzații federale de trafic sexual cu minori.

Denisa Gheorghe Like

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰