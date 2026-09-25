Momente de panică în largul insulei Mykonos, după ce un feribot auto a fost cuprins de flăcări. Toate cele 29 de persoane aflate la bord, 28 de membri ai echipajului şi un pasager, au fost evacuate în siguranţă, iar autorităţile elene au anunţat că nu există răniţi.

Incendiu pe un feribot, lângă Mykonos - clashreport via social media

Cel puţin cinci nave ale Gărzii de Coastă şi două şalupe rapide ale pompierilor au participat la operaţiunea de salvare a celor 29 de persoane aflate la bordul feribotului - 28 de membri ai echipajului şi un pasager, a precizat instituţia, potrivit Reuters.

Un reprezentant al proprietarului feribotului, compania Blue Star Ferries, a confirmat că nu există răniţi şi că echipajul face eforturi pentru a stinge incendiul.

Imagini difuzate de presa locală au arătat o coloană de fum ridicându-se de pe o navă aflată în larg.

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Feribotul auto Blue Carrier 2 a fost construit în 1997, având o lungime de 162,5 metri şi un tonaj brut de 23.986 de tone. Vasul are un sistem "roll-on, roll-off", în care vehiculele intră şi ies direct de pe navă pe roţile lor, prin rampe speciale.