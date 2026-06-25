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Ameninţarea lui Zelenski a funcţionat: Belarus ar fi dezactivat releele care ghidau dronele rusești

Ameninţarea lui Zelenski a funcţionat: Belarus ar fi dezactivat releele care ghidau dronele rusești Ameninţarea lui Zelenski a funcţionat: Belarus ar fi dezactivat releele care ghidau dronele rusești - arhivă
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Nicu Tatu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.06.2026, 10:51 | Modificat la 25.06.2026, 11:02

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Belarus a dezactivat stațiile de releu folosite de Rusia pentru ghidarea dronelor lansate împotriva Ucrainei. Anunțul vine la câteva zile după ce liderul de la Kiev l-a avertizat pe Aleksandr Lukașenko că armata ucraineană va interveni dacă aceste instalații nu vor fi scoase din funcțiune.

Zelenski l-a ameninţat vineri pe Lukaşenko că armata ucraineană va acţiona dacă nu sunt eliminate într-o săptămână aceste relee amplasate pe teritoriul belarus în două regiuni la graniţa ucraineană, potrivit 

"Începând din 22 iunie, staţiile de releu au încetat să funcţioneze pe teritoriul Belarusului. Dacă le-au desfiinţat sau nu, sincer, nu ştiu deocamdată. Dar încercăm să aflăm", a spus miercuri Zelenski într-un mesaj audio adresat presei.

Pe 24 iunie, polițiștii de frontieră au raportat că au înregistrat o anumită scădere a intensității atacurilor cu drone rusești care zboară deasupra regiunii Cernihiv și absența zborurilor în masă ale „șahidelor” de-a lungul frontierei dintre Belarus și Ucraina în ultimele zile, potrivit Ukrainska Pravda.

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Tot vineri, Zelenski i-a cerut lui Lukaşenko să nu mai furnizeze combustibili Rusiei, în timp ce Ucraina atacă sistematic cu drone rafinăriile acesteia, şi l-a ameninţat de asemenea pe omologul său belarus cu acţiuni menite să oprească aceste livrări de combustibili.

Preşedintele ucrainean a susţinut repetat în ultimele luni că Moscova ar intenţiona să implice Minskul mai profund în războiul din Ucraina, după ce armata rusă a folosit teritoriul belarus pentru ofensiva asupra nordului Ucrainei la începutul invaziei lansate în 2022.

Nicu Tatu
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