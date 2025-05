Analist: Anunţul lui Merz privind ridicarea restricțiilor la atacuri în Rusia, o decizie veche, fără impact practic

Vestea că SUA, Franța, Marea Britanie și Germania nu mai impun limite asupra razei de acțiune a armelor trimise Ucrainei, anunțată luni de cancelarul german Friedrich Merz, i-a agitat pe ruși și le-a dat noi speranțe ucrainenilor. Cu toate acestea, declarația care a declanșat certuri în coaliția de guvernare din Germania nu este o noutate. Vicecancelarul și liderul SPD, Lars Klingbeil, a clarificat că Friedrich Merz se referea la un consens stabilit la mijlocul anului trecut, nu la o schimbare de politică recentă. În plus, Germania a furnizat doar sisteme cu rază scurtă, cum ar fi lansatorul Mars II (85 km) și obuzierul Panzerhaubitze 2000 (35 km).

Pe 26 mai, cancelarul a anunțat că Germania a ridicat restricțiile privind raza de acțiune a atacurilor ucrainene cu arme germane asupra teritoriului rus. Potrivit lui Merz, o decizie similară a fost luată de Marea Britanie și Franța.

Kremlinul a catalogat decizia drept periculoasă și contrară eforturilor de a ajunge la o înțelegere de pace, iar declarațiile lui Merz au stârnit neînțelegeri chiar și în rândul coaliției de guvernare. Vicecancelarul și ministrul de finanțe al Germaniei, Lars Klingbeil (SPD), le-a declarat jurnaliștilor că nu a fost agreată nicio schimbare de politică în acest sens, iar deputatul SPD Ralf Stegner l-a criticat pe Merz, subliniind că astfel de declarații "nu aduc niciun beneficiu".

Certuri în coaliția din Germania pe tema înarmării Ucrainei

Articolul continuă după reclamă

Potrivit canalului de știri german n-tv, în lipsa unor soluții clare pentru a-l forța pe Vladimir Putin la masa negocierilor, cancelarul Friedrich Merz a venit luni în sprijinul Ucrainei și a declarat că pentru armele livrate de Germania nu mai există restricții privind raza de acțiune și, implicit, privind utilizarea lor împotriva teritoriului rusesc.

"Nu mai există nicio restricție de rază de acțiune pentru armele livrate Ucrainei, nici din partea britanicilor, nici a francezilor, nici a noastră, nici a americanilor", a spus el. Aceasta înseamnă că Ucraina poate acum "să se apere și prin atacarea, de exemplu, a pozițiilor militare din Rusi, ceea ce până nu demult nu era posibil".

Predecesorul său, Olaf Scholz, de la SPD, permisese anul trecut ca armele germane, precum lansatorul de rachete multiple Mars II, să fie folosite împotriva pozițiilor de pe teritoriul rus din jurul orașului Harkov. Ulterior, spre deosebire de Marea Britanie și Franța, Scholz s-a opus altor ridicări suplimentare ale restricțiilor operaționale.

Liderul SPD, Lars Klingbeil, a negat luni că ar fi existat o schimbare de politică privind noi ridicări de restricţii. "În ceea ce privește raza de acțiune, vreau să spun că nu există nicio înțelegere nouă în plus faţă de ce a făcut guvernul anterior", a declarat el, răspunzând la o întrebare într-o conferință de presă la Berlin.

Sursa citată notează că nu este clar cât de mult și-a coordonat Merz declarațiile cu partenerul său de coaliție. Se pare că declarația lui Merz a fost influențată de eșecul eforturilor de a obține un armistițiu și de atacurile aeriene masive ale Rusiei asupra Ucrainei din weekend. "Putin interpretează în mod clar ofertele de discuții ca pe un semn de slăbiciune. Nimeni nu ne mai poate acuza serios că nu am epuizat toate mijloacele diplomatice disponibile", a spus Merz.

În orice caz, anunțul lui Merz are un impact redus deocamdată. Germania a furnizat doar câteva arme cu care forțele armate ucrainene pot lovi poziții și linii de aprovizionare rusești aflate adânc în spatele frontului. Lansatorul de rachete Mars II, cu o rază de acțiune de aproximativ 85 de kilometri, și obuzierul Panzerhaubitze 2000, cu o rază de acțiune de aproximativ 35 de kilometri, sunt singurele două sisteme livrate până acum.

Berlinul nu a livrat încă celebrele rachete de croazieră Taurus, cu o rază de acțiune de 500 de kilometri, care ar putea ajunge până la Moscova. În schimb, SUA, Franța și Marea Britanie au pus deja la dispoziția armatei ucrainene rachete cu o rază de acțiune de peste 250 de kilometri, care au fost deja folosite împotriva teritoriului rus.

Ceea ce a anunțat Merz nu este nici nou, nici relevant

Și Julian Röpcke, analist militar la Bild, a explicat într-o analiză postată pe platforma X că ceea ce a anunțat Merz nu este nici nou, nici relevant. "Ceea ce a spus cancelarul Friedrich Merz nu reprezintă o schimbare a politicii germane față de Ucraina și nici nu are relevanță practică în prezent. Încă din noiembrie și decembrie anul trecut, rachetele americane ATACMS, precum și rachetele de croazieră britanico-franceze Storm Shadow și SCALP-EG au fost folosite împotriva țintelor de pe teritoriul rus, după ce țările furnizoare au ridicat oficial restricțiile de utilizare. Germania nu a avut și nu are niciun cuvânt de spus în această chestiune. De atunci, aproape că nu au mai existat atacuri ucrainene asupra țintelor rusești cu sisteme de armament occidentale - în principal pentru că Ucraina nu mai dispune aproape deloc de astfel de sisteme, iar proviziile au fost practic epuizate."

"Germania nu a livrat până acum nicio armă care să depășească raza de acțiune a sistemului Mars II, de aproximativ 85 de kilometri, și care, prin urmare, ar putea fi folosită pe teritoriul rus. În acest sens, se ridică întrebarea la ce arme se referă Merz atunci când vorbește despre sistemele "pe care le furnizăm". Este posibil ca Merz să fi anunțat astăzi ridicarea restricțiilor pentru viitoarele livrări de arme. Cu toate acestea, oricum nu erau așteptări ca Ucraina să folosească racheta de croazieră Taurus în zone care pot fi acoperite de HIMARS sau de sisteme similare", a mai completat el.

El a mai atras atenția că Friedrich Merz a declarat, în trecut, că dorește ca detaliile despre armele furnizate Ucrainei să nu mai fie anunţate publicului și să fie discutate doar la nivelul guvernului, în spatele uşilor închise.

Friedrich Merz s-a referit la un acord de anul trecut

În cele din urmă, Friedrich Merz a clarificat marți, 27 mai, la o conferință de presă comună cu prim-ministrul finlandez Petteri Orpo, că declarațiile sale de luni se refereau la o decizie luată în urmă cu câteva luni. "Din câte știu eu și așa cum am explicat ieri, țările care impuseseră limite privind raza de acțiune a atacurilor au ridicat aceste cerințe de multă vreme. Ieri, la Berlin, am descris ceea ce se întâmplă de câteva luni, și anume că Ucraina are dreptul să folosească armele primite din străinătate pentru a lovi ținte militare aflate pe teritoriul rus", a declarat cancelarul.

"Din punctul meu de vedere, acest lucru este necesar", a adăugat el. Merz a susținut că "doar cei care pot ataca baze militare aflate pe teritoriul inamicului se pot apăra în mod eficient".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat să fiţi taxaţi suplimentar la aeroport pentru bagajul de mână? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰