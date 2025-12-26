Antena Meniu Search
Video Accident mortal pe Kilimanjaro: un elicopter s-a prăbușit la peste 4.000 de metri altitudine

Catastrofă şi pe muntele Kilimanjaro.Un elicopter cu cinci persoane la bord s-a prăbuşit la peste patru mii de metri altitudine.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 13:03

Din păcate, nimeni nu a supravieţuit accidentului. Printre victime se numără şi doi turişti cehi. Cauza tragediei nu este încă cunoscută. Uniunea Europeană a inclus în vară toate companiile aeriene din Tanzania pe lista celor cu risc ridicat.

