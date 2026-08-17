Doliu în lumea filmului! Actriţa americană Hayden Panettiere, cunoscută din serialul Heroes şi filmele Scream, a murit la doar 36 de ani. Familia nu a precizat vestea, dar presa din Statele Unite publică o înregistrare în care se vorbeşte despre supradoză.

Hayden Panettiere a fost găsită fără suflare într-un apartament din Carolina de Sud. Înregistrarea dialogului dintre dispeceratul pentru apeluri de urgenţă şi echipajul ambulanţei trimis la faţa locului dă indicii despre cauza morţii.

"O femeie neidentificată, în stop cardiac. Supradoză! Manevrele de resuscitare sunt în desfăşurare!", a fost apelul la 911.

Actriţa urma să împlinească 37 de ani peste patru zile. Lumea întreagă o cunoaşte mai ales pentru rolul din serialul Heroes unde a jucat-o pe Claire Bennet - o adolescentă cu puteri extraordinare de autovindecare. În spatele scenei, viaţa actriţei a fost un coşmar: abuzuri, ameninţări cu moartea, abuz de medicamente şi substanţe interzise.

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Hayden Panettiere ar fi murit de o surpadoză

"Am muncit atât de mult să construiesc această viaţă, această carieră incredibilă şi am distrus totul. Să nu crezi ce vezi doar într-o imagine. Se întâmplă mult mai multe", a declarat Hayden Panettierre, actriţă.

Actriţa a avut o relaţie şi o fată cu fostul campion mondial la box, ucraineanul Vladimir Klitschko. Hayden Panettierre a fost nevoită să cedeze custodia din cauza problemelor cu alcoolul şi drogurile. După ce a stat luni întregi la dezintoxicare, a mai primit o lovitură – fratele ei a murit din cauza unor probleme cardiace la doar 28 de ani. Într-un roman autobiografic, Hayden Panettierre a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

"Am vrut să împărtăşesc oamenilor că nu trebuie să se teamă, că pot trăi cu adevărul, că pot fi imperfecţi. Să fii perfect imperfect înseamnă să fii curajos şi asta este în regulă", a declarat Hayden Panettierre, actriţă.

În ciuda loviturilor primite de-a lungul vieţii, Hayden Panettierre a rămas optimistă. În ultimul mesaj postat pe reţelele sociale vorbea despre momente frumoase și prieteni buni.