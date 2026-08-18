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Video Un băiat de 14 ani din Medgidia s-a înarmat cu un briceag şi 2 litri de benzină pentru a-şi apăra tatăl

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 07:42 | Modificat la 18.08.2026, 07:45

Descoperire şocantă a jandarmilor de la judecătoria Medgidia.

Un băiat de 14 ani a mers înarmat cu un briceag şi o sticlă de doi litri de benzină pentru a îşi „susţine“ tatăl aflat în sala de judecată.

Cazul a fost preluat acum de poliţişti

În plus, copilul le-a declarat militarilor că părintele lui are foarte mulţi duşmani şi că obiectele interzise pe care le avea asupra sa erau doar pentru autoapărare. 

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Cazul a fost preluat acum de poliţişti, care în urma unei anchete vor decide cum va fi sancţionat minorul.

Redactia Observator
Redactia Observator
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