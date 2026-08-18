Un băiat de 14 ani a mers înarmat cu un briceag şi o sticlă de doi litri de benzină pentru a îşi „susţine“ tatăl aflat în sala de judecată.

Cazul a fost preluat acum de poliţişti

În plus, copilul le-a declarat militarilor că părintele lui are foarte mulţi duşmani şi că obiectele interzise pe care le avea asupra sa erau doar pentru autoapărare.

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Cazul a fost preluat acum de poliţişti, care în urma unei anchete vor decide cum va fi sancţionat minorul.