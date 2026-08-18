Video Un băiat de 14 ani din Medgidia s-a înarmat cu un briceag şi 2 litri de benzină pentru a-şi apăra tatăl
Descoperire şocantă a jandarmilor de la judecătoria Medgidia.
Un băiat de 14 ani a mers înarmat cu un briceag şi o sticlă de doi litri de benzină pentru a îşi „susţine“ tatăl aflat în sala de judecată.
Cazul a fost preluat acum de poliţişti
În plus, copilul le-a declarat militarilor că părintele lui are foarte mulţi duşmani şi că obiectele interzise pe care le avea asupra sa erau doar pentru autoapărare.
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Cazul a fost preluat acum de poliţişti, care în urma unei anchete vor decide cum va fi sancţionat minorul.