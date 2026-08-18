Tarifele RCA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Scumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație.

Toate companiile de asigurări au scumpit polițele RCA, iar în unele cazuri prețurile s-au dublat față de anul trecut. Dacă ne raportăm la începutul acestui an, creșterile sunt cuprinse între 3,5% și 56%, cu o medie de aproximativ 14%.

Scumpirea polițelor RCA a ajuns și în atenția Băncii Naționale a României

Cele mai mari scumpiri se înregistrează chiar la liderul pieței, companie care are peste 2,5 milioane de clienți. Aici, prima medie a crescut de la 1.025 de lei în luna ianuarie la aproximativ 1.600 de lei în iulie. Plătesc cel mai mult pentru RCA șoferii tineri, din marile orașe, care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei.

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Spre exemplu, un șofer de 40 de ani din Capitală, care conduce o mașină de 130 de kilowați și are bonus B5, ajunge să plătească aproape 3.000 de lei. În schimb, un șofer de peste 60 de ani, din provincie, cu o mașină de aproximativ 100 de kilowați, achită în jur de 1.500 de lei.

Scumpirea polițelor RCA a ajuns și în atenția Băncii Naționale a României. Oficialii BNR avertizează că majorările pun presiune pe rata inflației și ar putea contribui, la rândul lor, la creșterea acesteia.