Accident aviatic cu cinci morţi în Miami. Un avion de marfă al companiei Amazon a ieşit de pe pistă şi a lovit mai multe maşini parcate. Aeronava a luat imediat foc, iar pilotul şi copilotul au rămas blocaţi în cabină. Sute de zboruri, care ar fi trebuit să aterizeze pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite, au fost anulate. Două milioane de pasageri au fost afectaţi.

Sunt momente terifiante, aeronava Boeing 767-300 care venea din Puerto Rico intră pe pistă cu o viteză de peste 200 de kilometri pe oră. Deşi părea o aterizare normală, iar vântul bătea moderat, pilotul nu reuşeşte să frâneze la timp, iar avionul se târăşte 300 de metri, depăşeşte pista şi intră într-o parcare, unde mai multe maşini în care se aflau oameni, sunt strivite.

"Așa că am primit o notificare că un avion a ieșit de pe pistă. Și m-am gândit: "Ce? Ce se întâmplă?". Eram prin apropiere, așa că am venit direct aici, m-am uitat și am văzut coada avionului, iar acolo erau o mulțime de vehicule de urgență care se îndreptau în direcția asta. E o nebunie", povesteşte un martor.

Aeronava cargo este cuprinsă imediat de flăcări. Peste 200 de pompieri împânzesc zona în căutarea supravieţuitorilor. Pilotul şi copilotul au rămas blocaţi în cabină şi nu au mai putut fi salvaţi. Nu sunt singurele victime.

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"Aeronava companiei Amazon este în operare de 32 de ani şi a fost folosită, anterior, ca avion de pasageri. Deocamdată nu se cunosc cauzele tragediei", a declarat şeriful Rosie Cordero Stutz.

Peste 2 milioane de pasageri au fost afectaţi de accidentul aviatic. 160 de zboruri au fost anulate, iar 325 au fost întârziate.

Reporter: Erai în avion, ușile erau închise și totul era pregătit pentru decolare. Apoi au oprit totul?

Pasager: Da, au făcut un anunț și ne-au spus să coborâm din avion pentru că urma să dureze mult.

Aeroportul din Miami este unul dintre cele mai aglomerate din Statele Unite. Aproximativ 60 la sută dintre turişti care ajung în Florida aterizează pe acest aeroport.