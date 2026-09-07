Reacţia Regelui Charles după revenirea prinţului Harry şi a lui Megan Markle în UK. Ce statut vor avea cei doi

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie, însă revenirea lor nu schimbă înțelegerea stabilită în urmă cu șase ani. Un mesaj transmis în numele Regelui Charles clarifică acum ce pot și ce nu pot face cei doi în noua lor viață în Regatul Unit.

Ducele și Ducesa de Sussex nu vor redeveni membri activi ai Familiei Regale și nu vor putea participa la angajamente oficiale în numele monarhiei, după revenirea lor în Marea Britanie, potrivit BBC.

Statutul celor doi a fost clarificat printr-o scrisoare transmisă în numele Regelui Charles de Lord Chamberlain, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Palatului.

Harry și Meghan s-au mutat luna trecută din California în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

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Harry și Meghan rămân "cetățeni privați"

Potrivit scrisorii, cei doi nu vor putea folosi nici în continuare titulatura "HRH" - His and Her Royal Highness - și vor rămâne "cetățeni privați".

Documentul a fost transmis echipei Prințului Harry, unor departamente guvernamentale, oficialilor militari și reprezentanților locali ai monarhului, cunoscuți drept Lord Lieutenants.

Aceștia din urmă, precum și angajații Guvernului, sunt implicați frecvent în organizarea vizitelor și angajamentelor regale.

Mesajul transmis de Palat stabilește însă fără echivoc că orice apariție sau angajament al lui Harry și Meghan va avea caracter privat și nu va fi făcut în numele Familiei Regale.

Prin urmare, eventualele vizite ale celor doi nu ar trebui tratate drept angajamente oficiale ale monarhiei.

Înțelegerea din 2020 rămâne în vigoare

Clarificarea vine înaintea unor posibile apariții publice ale Ducelui și Ducesei de Sussex în această toamnă, în contextul revenirii lor în Marea Britanie și al activităților desfășurate pentru organizațiile caritabile pe care le sprijină.

Mesajul Regelui subliniază că înțelegerea stabilită în 2020, când Harry și Meghan au părăsit Marea Britanie, cunoscută drept Sandringham Agreement, rămâne valabilă.

Acordul a exclus posibilitatea unui statut "pe jumătate în interior, pe jumătate în afară", prin care cei doi să își poată urmări propriile interese comerciale, dar să rămână în același timp membri activi ai Familiei Regale.

"Este bine cunoscut faptul că, în ianuarie 2020, Ducele și Ducesa au renunțat la îndeplinirea îndatoririlor de reprezentare în numele Suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale", se arată în scrisoare.

Documentul transmis în numele Regelui precizează că această situație nu s-a schimbat.

"Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitatea lor privată", se mai arată în mesaj.

Palatul trebuie consultat dacă sunt implicați bani publici

Scrisoarea stabilește și modul în care instituțiile trebuie să procedeze atunci când Harry și Meghan participă la diferite evenimente.

Orice întrebare a organizațiilor privind protocolul de care ar trebui să beneficieze cei doi, "în special atunci când ar putea fi necesară recurgerea la fonduri publice", trebuie adresată Palatului Buckingham.

Harry și Meghan au părăsit Marea Britanie în 2020, după o despărțire tensionată de viața regală, despre care au vorbit ulterior inclusiv în documentarul lor realizat pentru Netflix.

În California, cei doi și-au construit independența financiară. Prințul Harry a publicat volumul de memorii "Spare", devenit bestseller, iar Meghan a lansat gama de produse alimentare online As Ever.

Harry ar urma să își continue proiectele caritabile

În această vară, cuplul a revenit în mod neașteptat în Marea Britanie, unde cei doi copii ai lor urmează să meargă la școală.

Prințul Harry este așteptat să continue să sprijine organizațiile caritabile cu care lucrează, printre acestea numărându-se și Invictus Games. Jocurile sunt programate să aibă loc anul viitor la Birmingham.

În ceea ce o privește pe Meghan, au existat informații potrivit cărora aceasta ia în calcul o revenire în actorie.

Problema securității lui Harry rămâne nerezolvată

Disputa privind protecția de care Harry și Meghan beneficiază în Marea Britanie nu a fost încă rezolvată.

Scrisoarea precizează că "orice chestiune operațională legată de securitate trebuie să continue să fie adresată autorităților de poliție competente".

Prințul Harry s-a plâns în trecut că nu beneficiază de o protecție adecvată din partea poliției atunci când se află în Marea Britanie.

Palatul susține însă că astfel de decizii sunt responsabilitatea Royal and VIP Executive Committee, cunoscut drept Ravec, organismul care stabilește măsurile de securitate pentru membrii Familiei Regale și alte personalități publice.

Surse de la Palat au indicat că s-a considerat mai potrivit ca scrisoarea Lord Chamberlain să fie făcută publică din motive de transparență, decât să existe riscul ca informațiile să apară ulterior în urma unor scurgeri.

Reprezentanții Prințului Harry și ai lui Meghan Markle au fost contactați pentru un punct de vedere.