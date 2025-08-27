Cartea Recordurilor a împlinit 70 de ani. Sunt 7 decenii de când oamenii îşi depăşesc toate limitele prin curaj şi antrenament. Unele probe sunt mai simple, însă altele sunt demne de Jocurile Olimpice. Pentru această ediţie, au fost adăugate 70 de probe noi, iar în regiunea în care s-a născut povestea, a avut loc un concert-aniversar care, bineînţeles, a doborât un record mondial.

Wedfox este o mică regiune din sudul Irlandei şi locul unde s-a născut o idee ce avea să cucerească întreaga lume: Cartea Recordurilor. Între paginile unei singure publicaţii, fondatorul ei, Sir Hugh Beaver, a adus la un loc poveşti şi experienţe despre curaj şi depăşirea limitelor. Proiectul-fenomen, care de 70 de ani cucereşte primele pagini ale ziarelor, a început cu o simplă întrebare: care este cea mai rapidă pasăre?

"Era 1951 când Sir Hugh Beaver a fost invitat la o partidă de vânătoare şi s-au certat. Care este cea mai rapidă pasăre de vânătoare? Este cocoşul de munte, găinuşa de baltă, coada, sitarul de pădure? Nimeni nu ştia răspunsul", mărturiseşte Graig Glenday, redactor-şef al Cărții Recordurilor Mondiale Guinness.

Aşa a început colectarea datelor despre cele mai rapide păsări din lume. Primul record mondial dat vreodată în istorie i-a revenit găinuşii de baltă. La 70 de ani distanţă, aniversarea s-a făcut prin doborârea unui record mondial chiar în Wedfox - cel mai mare ansamblu de fluiere irlandeze din lume.

Cea mai rapidă cursă în sac pe o distanţă de 400 de metri, cel mai bun timp pentru aruncat sticle de apă sau pentru balansarea unei linguri pe nas. Sunt doar câteva din cele 70 de probe noi care au fost adăugate în ediţia aniversară a Cărţii Recordurilor.

"Am inspirat generații întregi de oameni să doboare recorduri. Și în acest an, în special, am publicat o listă de recorduri nedoborâte. Acestea sunt recorduri pe care le-am creat în ultimii ani, dar pe care nimeni nu le-a revendicat. Așadar, sunt disponibile pentru oricine dorește să le doboare", susţine Marco Frigatti, jurat al Cărții Recordurilor Mondiale Guinness.

Juraţii primesc peste o mie de cereri zilnic de la oameni care doresc să depăşească cele peste 60 de mii de recorduri aflate în catalog.

