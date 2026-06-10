Armata americană a anunțat marți lansarea unor noi atacuri împotriva Iranului, după ce președintele Donald Trump a promis un răspuns la doborârea unui elicopter militar american. SUA au atacat aproape 20 de ținte în Iran și au interceptat aproape toate rachetele și dronele lansate, a declarat miercuri un oficial american, conform Reuters . La scurt timp, Iranul a lansat rachete și drone către ținte americane din regiune, a anunțat miercuri Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). În plus, conform surselor oficiale iraniene, atacurile americane ar fi avariant sistemul de alimentare cu apă din sudul Iranului.

Armata SUA anunţă noi atacuri asupra Iranului, ca răspuns la doborârea unui elicopter militar american - Profimedia

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lansat marți lovituri de "autoapărare" împotriva Iranului, la ordinul președintelui Donald Trump, ca răspuns la doborârea unui elicopter AH-64 Apache al armatei americane.

Potrivit unui mesaj publicat de pe rețelele de socializare, operațiunea a început la ora 00:00 și reprezintă "un răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului".

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"Forțele CENTCOM au atacat stațiile de apărare aeriană iraniene, stațiile de control terestre și stațiile radar de supraveghere din apropierea Strâmtorii Ormuz cu muniții de precizie provenite de la avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene și Marinei SUA. Operațiunea a fost un răspuns proporțional la atacurile recente asupra forțelor americane și a navelor comerciale internaționale care tranzitează apele regionale.", se arată în comunicat.

CENTCOM nu a oferit deocamdată detalii privind țintele vizate sau amploarea operațiunii.

Potrivit unui mesaj publicat de IRGC pe Telegram, citat de CNN, forțele iraniene au lansat rachete și drone către ținte americane, la câteva ore după ce armata SUA a anunțat atacuri de represalii ca răspuns la doborârea unui elicopter AH-64 Apache al armatei americane.

Deocamdată, nu există informații independente privind amploarea atacului iranian sau eventuale pagube.

Explozii raportate în apropierea Strâmtorii Ormuz

Agenția semioficială Tasnim a relatat că explozii au fost auzite în orașele Sirik și Minab, precum și pe insula Qeshm, situate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Ulterior, guvernatorul orașului Minab a precizat că nu a fost raportat niciun atac asupra localității și că zgomotele proveneau din zona de coastă aflată la granița cu Strâmtoarea Ormuz, potrivit agenției semioficiale Mehr.

Escaladare rapidă a confruntării

Anunțul marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran, după ce președintele american Donald Trump a promis un răspuns la doborârea unui elicopter militar american, incident atribuit de administrația SUA Iranului.

Autoritățile americane nu au comentat deocamdată afirmațiile IRGC privind lansarea de rachete și drone împotriva unor ținte americane.

Atacurile SUA ar fi avariat sistemul de alimentare cu apă în Iran

Directorul companiei Abfa Hormozgan a declarat miercuri că atacuri atribuite Statelor Unite ale Americii ar fi lovit facilități de alimentare cu apă în sudul Iranului, potrivit agenției semioficiale iraniene Mehr.

Conform postului de stat IRIB, două rezervoare de apă au fost afectate în urma loviturilor. Directorul executiv al companiei Abfa Hormozgan, Abdul Hamid Hamzehpour, a precizat că este vorba despre un rezervor de 500 de metri cubi și unul de 2.000 de metri cubi, utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a districtului Bamani și a orașului Kuhestak.

Potrivit surselor iraniene, distribuția apei a fost suspendată în toate localitățile din districtul Bamani și în orașul Kuhestak, după avarierea infrastructurii.