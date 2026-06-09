Un elicopter de luptă Apache al armatei americane s-a prăbuşit luni, 8 iunie, în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit The New York Times. Potrivit sursei citate, cei doi membri ai echipajului au fost salvaţi.

- Elicopter Apache, prăbuşit în Strâmtoarea Ormuz. Nu e clar dacă a fost doborât sau a avut o problemă tehnică - Profimedia

Nici administraţia Trump şi nici Comandamentul Central al Armatei SUA nu au comentat informaţia până la dată publicării materialului de către New York Times. Preşedintele american Donald Trump a confirmat ulterior, marţi dimineaţă, că piloţii "sunt bine". Vorbind de pe pista aeroportului internaţional JF Kennedy din New York înainte de a reveni la Washington, Trump a spus că "nimeni nu a fost rănit". Administraţia va emita un raport în cursul zilei, a adăugat el. Deocamdată, nu este clar dacă elicopterul a fost doborât sau a suferit o defecţiune tehnică.

Elicopterul Apache, unul dintre cele mai performante elicoptere de atac din lume

Forţele Aeriene americane folosesc elicoptere Apache, drone MQ-9 Reaper şi avioane de atac F/A-18 și F-35 în cadrul operaţiunii militare din Strâmtoarea Ormuz. AH-64 Apache este unul dintre cele mai performante elicoptere de atac din lume, fiind dotat cu tehnologie de vârf şi cu rachete Hellfire. Apache este folosit în Strâmtoarea Ormuz pentru atacuri asupra ambarcaţiunilor mici şi pentru doborârea dronelo Shahed.

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Incidentul survine la doar câteva zile după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat din nou, pe fondul atacurilor reciproce dintre Iran şi Israel.

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