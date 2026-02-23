Moţiunea simplă împotriva ministrului de externe, Oana Ţoiu, la vot în Senat

Senatul dezbate luni și supune la vot moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru "modul defectuos, ideologizat şi necoordonat" în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur. Ședința începe la ora 16.

Moţiunea simplă elaborată şi depusă de Grupul parlamentar PACE – Întâi România şi susţinută de grupul parlamentar al AUR, a fost depusă la Senat, săptămâna trecută, împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi vizează modul în care aceasta a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.

Moţiunea, intitulată „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune «da» altora şi «nu» propriilor cetăţeni.”, critică susţinerea acordului MERCOSUR de către România şi acuză Ministerul Afacerilor Externe de o abordare defectuoasă, ideologizată şi necoordonată.

Potrivit AUR, documentul subliniază că politica externă „nu este un exerciţiu teoretic şi nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere. Nu este un seminar, nu este un experiment ideologic, ci produce efecte concrete, directe, asupra economiei naţionale”, precizează AUR într-un comunicat oficial.

Concurență neloială pentru fermierii români

Potrivit iniţiatorilor, susţinerea acordului MERCOSUR „nu a fost o eroare tehnică şi nu a fost o scăpare procedurală, ci o opţiune politică asumată, cu efecte economice profunde şi negative pentru România”. Moţiunea arată că „Acordul UE-MERCOSUR este un acord structural asimetric, care favorizează economiile puternic industrializate şi loveşte direct statele cu sectoare agricole extinse şi vulnerabile. România se află exact în această categorie”.

Documentul avertizează că, prin această decizie, „fermierii români sunt expuşi unei concurenţe neloiale, ceea ce poate genera pierderi masive în agricultură, falimente, abandonarea terenurilor şi o dependenţă crescută de importuri alimentare”.

În acelaşi timp, moţiunea evidenţiază faptul că „Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat public că nu a fost consultat în stabilirea poziţiei României, situaţie care arată un eşec grav de coordonare guvernamentală”.

În textul moţiunii se mai arată că România „a avut o oportunitate reală de influenţă şi a ales să nu o folosească, iar abţinerea României ar fi fost suficientă pentru a bloca adoptarea acordului. Nu este o metaforă şi nu este o exagerare. Este o realitate matematică.” Totodată, documentul afirmă că „Diplomaţia nu se face cu sloganuri, cu postări, cu like-uri sau cu validare ideologică. Diplomaţia nu este «diplomaţie cu hashtag».”

AUR şi Grupul PACE solicită asumarea răspunderii politice de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru modul în care au fost reprezentate interesele României la nivel european, mai arată comunicatul.

