STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina

O grupare din Republica Moldova care se pregătea să asasineze jurnalişti, personalităţi publice şi militari ai Direcţiei de Informaţii din Ucraina a fost destructurată. Descrişi drept "agenţi combatanţi", suspecţii ar fi fost recrutaţi de serviciile speciale ruseşti care le-au promis recompense de până la 100.000 de dolari americani, în funcţie de calitatea victimei. Şeful grupării infracţionale ar fi fost recrutat într-o închisoare din Rusia, unde executa o pedeapsă pentru trafic de droguri. Cei 12 reţinuţi acum riscă închisoarea pe viaţă.

"Cu siguranţă ai nevoie de o fotografie a casei, numărul străzii, un semn. Fotografii ale intrării, ale cutiilor poştale şi ale uşilor. Pe scurt, confirmarea că ai fost acolo."

"Mă duc să verific dacă este acolo. În general doar o persoană locuieşte la adresa respectivă. Dacă este aşa, acceptăm şi gata."

"Te transformi într-un curier, baţi la uşă."

Instrucţiuni detaliate pentru supravegherea ţintelor

Aşa sună instrucţiunile pe care informatorii trimişi în Ucraina le primeau de la capul grupării. Potrivit anchetatorilor pregătirea asasinatelor la comandă ar fi început în luna decembrie a anului trecut. În prima etapă, liderul grupării a convins doi tineri să plece la Kiev pentru studierea terenului. Acolo s-au deghizat în angajaţi ai unei companii care livrează mâncare.

"Serviciile de informaţii ruseşti pregăteau o serie de crime de mare amploare în Ucraina. Scopul era să inducă panică şi să destabilizeze", a transmis Aliona Liutniska, purtător de cuvânt al poliţiei din Ucraina.

"Organizatorul grupării are 34 de ani şi este moldovean. Recrutat în timp ce executa o pedeapsă pe teritoriul Federaţiei Ruse. Grupul avea o ierarhie clară. Participanţii efectuau recunoaşterea cu mijloace conspirative. În special sub pretextul curieratului au colectat informaţii despre adresele de domiciliu, rute de călătorie şi securitate", a declarat Oleksandr Momotyuk, investigator superior.

O reţea bine structurată, cu executanţi şi sprijin logistic

În a doua etapă a organizării asasinatelor a fost nevoie de găsirea şi angajarea unor persoane capabile să folosească arme. Nu mai puţin de 11 oameni s-au alăturat grupării infracţionale. Alţii erau responsabili pentru achiziţia de arme, organizarea ascunzişurilor şi pregătirea metodelor de eliminare. Instrucţiunile erau transmise prin canale închise de comunicare iar plăţile se efectuau şi în criptomonede.

"Au fost obţinute informaţii relevante privind activitatea unui grup ai căror membri planificau comiterea unei serii de asasinate la comandă pe teritoriul Ucrainei. Organizatorul grupării se afla pe teritoriul Republicii Moldova, iar executanţii pe teritoriul Ucrainei", a precizat Maxim Cernovschi, şef DCCO Moldova.

Lista celor care urmau să fie lichidaţi era extrem de mare: un jurnalist cunoscut, inclus pe lista "extremiștilor" din Rusia și căutat de Moscova, unul dintre șefii unei întreprinderi strategice de stat, militari ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, inclusiv luptători ai Legiunii Străine a GUR, SSO, precum și un activist public, originar din Federația Rusă, care a adoptat o poziție pro-ucraineană. Cinci persoane au fost arestate în Moldova şi alte 7 pe teritoriul Ucrainei. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi suspecţii ar putea fi condamnaţi la închisoare pe viaţă.

