Momente tensionate duminică seară pentru pasagerii unui zbor operat de compania HiSky, pe ruta București - Hurghada (Egipt). Aeronava a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, iar comandantul a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă

Avion cu 186 de oameni la bord, întors de urgenţă pe Otopeni. A fost activat planul de intervenţie

La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

"O aeronava HiSky H48711 București – Hurghada a decolat în această seară de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București la ora 19.19 și, la aproximativ 30 de minute de la decolare, a declarat urgență din cauza unei posibile probleme tehnice. Imediat, pe aeroport s-a format dispozitivul de urgență, coordonat de comandantul adjunct al Aeoportului Henri Coandă. Aeronava urmează să aterizeze de urgență, după ce va consuma din combustibil", a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Potrivit unei postări publicate de ministrul Sănătăţii, Aleandru Rogobete, pe Facebook, decizia a fost luată conform procedurilor standard de siguranță. Înainte de aterizare, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a manevrei. Durata estimată a acestei proceduri este de aproximativ o oră.

Articolul continuă după reclamă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului au fost mobilizate 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, echipaje de salvatori, patru echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe SABIF.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacǎ situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă, la Ministerul Sănătății a fost convocată o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București.

Au fost implicate:

-Serviciul de Ambulanțǎ București-Ilfov

-Spitalul Universitar de Urgență București,

-Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca),

-Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”,

-Spitalul Universitar de Urgență „Elias”,

-Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

-Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Autoritățile precizează că măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei urgențe medicale sau tehnice.

Situația este monitorizată în permanență, iar siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare că s-au scumpit produsele de post? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰