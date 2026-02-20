Ce concesii vrea UE de la Rusia: Retragerea trupelor din Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria

Pentru a exista o pace reală, Rusia ar trebui să își retragă armata nu doar din Ucraina, ci și din alte țări unde are trupe, precum Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria. Ideea apare într-un document intern pregătit de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și distribuit statelor membre, relatează Radio Free Europe/Radio Liberty, care a consultat planul.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a distribuit statelor membre ale UE un document cu concesiile pe care Bruxellesul le vrea de la Moscova, dacă ar fi implicată activ la negocierile dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite. Printre solicitări se numără reducerea efectivelor armatei ruse și retragerea trupelor nu doar din Ucraina, ci și din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria, plata despăgubirilor, dar și măsuri de democratizare a societății ruse. Informația a fost relatată de Radio Europa Liberă, care a consultat documentul.

Nemulțumire în UE față de lipsa de influență la negocierile cu Rusia

Nici UE, nici statele europene individual nu participă direct la negocierile care au loc de aproape un an pentru a opri războiul din Ucraina. Liderii europeni și-au exprimat nemulțumirea că nu au influență în aceste discuții, având în vedere că UE oferă cea mai mare parte a ajutorului pentru Ucraina și că planul de pace în 20 de puncte aflat la baza discuțiilor stabilește decizii ale Bruxellesului, precum aderarea Ucrainei la UE până în 2027.

Documentul, intitulat Interesele fundamentale ale Europei pentru asigurarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile și a securității continentului, afirmă că nu poate exista pace sau securitate fără UE la masa negocierilor și fără luarea în considerare a intereselor sale fundamentale. Potrivit sursei citate, textul reflectă o poziție "foarte maximalistă" a UE privind obligațiile Rusiei. Un diplomat UE a declarat pentru RFE/RL că, în acest mod, "răspundem cerințelor maximaliste ale rușilor cu privire la Ucraina".

Kremlinul a refuzat până acum să renunțe la obiectivul de a controla întreaga regiune ucraineană Donbas și s-a opus unor idei precum staționarea de trupe NATO în vestul Ucrainei după un acord sau plata despăgubirilor pentru distrugerile provocate de război. Un oficial european a declarat că pacea nu înseamnă doar concesii din partea Ucrainei: "Trebuie să discutăm și despre ce trebuie să facă Rusia, înainte de a trimite vreun emisar acolo".

În capitalele UE s-a discutat și despre numirea unui emisar special pentru relația cu Rusia, însă nu există încă un acord în acest sens. Documentul ar fi fost discutat de ambasadorii UE pe 17 februarie și se așteaptă să fie dezbătut, cel puțin parțial, la reuniunea miniștrilor de externe, pe 23 februarie, la Bruxelles.

Ce își dorește Bruxelles-ul de la Moscova

În primul capitol, intitulat "Rusia trebuie să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor", se menționează că, dacă Ucrainei i se cere să își limiteze numărul de trupe sau să se retragă din anumite zone, Rusia ar trebui să facă același lucru. De asemenea, nu trebuie să existe recunoaștere de jure, adică juridică, a teritoriilor ucrainene ocupate, iar aceste teritorii trebuie demilitarizate.

Următorul capitol, "O Europă sigură și stabilă", include cererea ca "Rusia să oprească campaniile de dezinformare, sabotajul, atacurile cibernetice, încălcările spațiului aerian și interferența în alegerile de pe teritoriul european și din țările vecine".

O altă condiție impusă Rusiei prevede interzicerea trimiterii de arme nucleare în Belarus și "interzicerea desfășurării militare rusești în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Armenia". Timp de decenii, rușii au staționat trupe în regiunile separatiste controlate de Moscova, cum ar fi Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria, precum și în baze din Armenia și Belarus.

În ceea ce privește necesitatea ca Moscova să respecte dreptul internațional, UE nu este de acord cu amnistii generale pentru crimele de război, cere accesul anchetatorilor internaționali în zonele unde au fost comise presupuse crime de război și respectarea tratatelor internaționale, fără ca legislația internă rusă să le contrazică.

În ceea ce privește reparațiile de război, textul menționează că "Rusia trebuie să compenseze și să contribuie la reconstrucția Ucrainei pentru daunele aduse statelor europene și companiilor europene, precum și pentru daunele ecologice pe care le-a cauzat".

UE a înghețat active suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, dar până acum nu a reușit să se pună de acord asupra unei metode de confiscare legală a acestora sau de a le folosi pentru a direcționa fonduri către Ucraina. Bruxelles-ul a trimis la Kiev doar profitul obținut din dobânzile trimestriale.

Cererile finale se referă la situația internă din Rusia. Documentul solicită alegeri libere și corecte, sub monitorizare internațională, eliberarea tuturor prizonierilor politici, întoarcerea civililor și copiilor deportați, libertatea presei, abrogarea legii agenților străini, încetarea "falsificării istorice și a altor legi care incriminează disidența și delegitimizează presa independentă și societatea civilă" și cooperarea deplină în anchetele privind uciderea liderilor opoziției ruse, Alexei Navalni și Boris Nemtsov.

