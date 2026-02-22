Operaţiune secretă descoperită de poliţişti la timp! Agenţii au scos aproape 800 de kilograme de peşte din plase amplasate în râul Olt într-o zonă interzisă pescuitului. Poliţiştii au eliberat captura în apă şi au deschis dosar penal braconierilor.

O amplă acțiune pentru combaterea braconajului piscicol a avut loc în perioada 20-21 februarie, în județul Vâlcea. Polițiștii Serviciului de Ordine Publică - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, împreună cu polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 4 Prundeni și reprezentanți ai Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea, au desfășurat controale pe un râu din județ.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat 47 de plase de pescuit, cu o lungime totală de aproximativ 2.350 de metri. În acestea era capturată o cantitate impresionantă de pește, 763,50 kilograme, din diverse specii.

Plasele erau amplasate într-o zonă în care pescuitul comercial este interzis. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 56 lit. a din Legea nr. 176/2024, iar întreaga cantitate de pește, precum și plasele utilizate la braconaj, au fost confiscate.

Din totalul capturii, 207,5 kilograme de pește au fost predate unui centru de primă vânzare. Restul, respectiv 556 de kilograme de pește viu, au fost redate mediului natural, contribuind astfel la refacerea echilibrului ecosistemului acvatic.

"Protejarea faunei acvatice reprezintă o responsabilitate comună. Braconajul piscicol afectează grav biodiversitatea, dezechilibrează ecosistemele și pune în pericol resursele naturale pentru generațiile viitoare. Eliberarea exemplarelor vii în mediul natural nu este doar o măsură legală, ci un gest concret pentru menținerea echilibrului biologic al apelor noastre.

Facem apel către cetățeni să respecte legislația în vigoare și să sesizeze orice activitate ilegală din domeniul piscicol. Doar prin implicare și responsabilitate putem proteja patrimoniul natural și asigura continuitatea resurselor piscicole", informează IPJ Vâlcea.

