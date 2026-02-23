Antena Meniu Search
Ministrul de Finanțe, despre dezghețarea pensiilor: E prematur. Ar fi doar promisiuni

Discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, susține ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare.

Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate măsuri privind pensiile, este nevoie ca autoritățile să poată demonstra o îmbunătățire „semnificativă” a situației bugetare. „Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente”, a spus ministrul, adăugând că mulți români s-au săturat de promisiuni care s-au dovedit ulterior nesustenabile, potrivit Medaifax.

Alexandru Nazare a insistat că statul trebuie să schimbe modul în care au fost făcute în trecut creșterile de salarii și pensii, „fără să avem sursele pentru aceste creșteri”, avertizând că astfel de decizii produc efecte negative și că nu dorește o revenire la situațiile din anii anteriori.

Înghețare necesară pentru ținta de deficit 

Întrebat despre protestele anunțate de mai multe categorii profesionale, ministrul a precizat că decizia de înghețare a fost luată în coaliție în vara anului trecut și că măsura este necesară pentru respectarea țintei de deficit din 2026.

„Fără această înghețare nu reușim să ne atingem ținta de deficit în 2026”, a afirmat ministrul, explicând că, după „creșteri succesive, ani la rând, nesustenabile”, este greu de crezut că, în interiorul bugetului pe acest an, se pot opera dezghețări.

Totuși, ministrul a lăsat deschisă posibilitatea rediscutării subiectului pe parcursul anului, dacă datele bugetare vor indica o îmbunătățire: „Pe măsură ce înaintăm în an și situația se îmbunătățește, lucrurile se pot discuta. Dar nu suntem încă acolo”, a punctat el.

