Absolvenţi într-un domeniu şi profesionişti într-altul! Vorbim despre tinerii din România care termină studiile şi ajung să lucreze în cu totul alte domenii. De ce? Pentru că piaţa muncii nu este ofertantă, salariile sunt mult prea mici şi multe companii angajează doar oameni cu experienţă. Ce aleg să facă în această situaţie? Pleacă în afară, acolo unde este loc şi pentru ei.

Bianca este studentă şi lucrează într-un restaurant ca să câştige nişte bani. Însă, pe viitor, are alte planuri. După ce va fi licenţiată în Psihologie, vrea să continue studiile superioare la un program de masterat şi, ulterior, să profeseze în domeniu.

"Piața muncii nu este foarte ofertantă pe domeniul pe care vreau eu să activez, în schimb sunt foarte încrezătoare că dacă o să am o expertiză destul de bună în domeniu, o să găsesc un loc de muncă eventual, dacă nu, în afară. […] Este frustrant și te demoralizează, practic, nu-ți mai vine să mai înveți", a spus Bianca Nicoleta Pulpucanu, studentă la Facultatea de Psihologie.

Şi nu este singura pentru care plecarea peste hotare a fost întotdeauna o variantă.

"Eu am terminat pedagogia și n-am mai vrut să continui și am plecat. […] În Elveţia, mai exact. […] Eu nu am vrut să continui, vă zic foarte sincer, din cauza că aici salariile sunt foarte mici. Dacă eu decideam să rămân aici ca profesoară... zero. [...] Nu-ți ajunge salariul nici măcar să-ți plătești chiria aici. Și clar, tinerii caută să plece cât mai departe", a povestit alt absolvent.

Puţin peste jumătate dintre absolvenţii români lucrează în domeniul studiat

O cercetare făcută de Eurostat arată că puţin peste jumătate dintre absolvenţii români şi profesează în domeniile pe care le-au studiat. Rezultat care nu este departe de media europeană de 56%.

Şi nu este singurul domeniu în care cifrele arată bine. Facultăţile tehnice şi-au mărit numărul de locuri, întrucât sunt din ce în ce mai căutate.

"În universitatea noastră, în ultimii cinci ani, angajabilitatea în domeniul în care au terminat facultatea pentru absolvenţii studiilor de licenţă este cuprinsă între 82% şi 86%. Iar pentru absolvenţii studiilor de masterat, în domeniul respectiv, ajunge până la 90%", a explicat rectorul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Dan Caşcaval.

Iar rezultatele sunt bune şi pentru medici. 7 din 10 absolvenţi lucrează în domeniu.

