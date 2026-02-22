Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Clasamentul pe medalii. Ce loc ocupă România

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere a avut loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.

Pe primul loc în clasamentul pe medalii la JO de Iarnă a terminat Norvegia, cu 18 medalii de aur, 12 de argint şi 11 de bronz, în total 41.

Pe locul doi a terminat SUA, cu 12 medalii de aur, 12 de argint şi nouă de bronz (total 33), iar Ţările de Jos au încheiat pe trei (10 medalii de aur, şapte de argint şi trei de bronz), potrivit News.ro.

Clasamentul final pe medalii (loc, ţară, aur, argint, bronz, total):

1 Norvegia 18 12 11 41

2 SUA 12 12 9 33

3 Olanda 10 7 3 20

4 Italia 10 6 14 30

5 Germania 8 10 8 26

6 Franţa 8 9 6 23

7 Suedia 8 6 4 18

8 Elveţia 6 9 8 23

9 Austria 5 8 5 18

10 Japonia 5 7 12 24

11 Canada 5 7 9 21

12 China 5 4 6 15

13 Coreea de Sud 3 4 3 10

14 Australia 3 2 1 6

15 Marea Britanie 3 1 1 5

16 Cehia 2 2 1 5

17 Slovenia 2 1 1 4

18 Spania 1 0 2 3

19 Brazilia 1 0 0 1

19 Kazahstan 1 0 0 1

21 Polonia 0 3 1 4

22 Noua Zeelandă 0 2 1 3

23 Finlanda 0 1 5 6

24 Letonia 0 1 1 2

25 Danemarca 0 1 0 1

25 Estonia 0 1 0 1

25 Georgia 0 1 0 1

28 Bulgaria 0 0 2 2

29 Belgia 0 0 1 1

România a fost reprezentată la JO de iarnă de 28 de sportivi şi o rezervă

Fără nicio medalie, sportivii români au trăit la maximum fiecare start, fiecare coborâre, fiecare săritură şi fiecare program pe gheaţă. Iar această ediţie ne lasă un rezultat care va rămâne reper pentru sporturile de iarnă româneşti, locul 5 la bob 2 persoane – un rezultat istoric pentru Mihai Tentea şi George Iordache.

De alte patru ori tricolorii au fost în top 15: locul 9 la sanie dublu feminin Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu, locul 9 la ştafetă sanie – prin Valentin Creţu, Corina Buzatoiu, Raluca Strămăturaru – Carmen Manolescu şi Marian Gîtlan – Darius Şerban; locul 12 la sărituri cu schiurile, echipe, – Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber; locul 15 la sanie individual – Valentin Creţu.

Merită toate aprecierile şi modul în care a obţinut locul 17 la patinaj artistic Julia Sauter. Pe aceeaşi poziţie au terminat la sanie dublu masculin – Marian Gîtlan / Darius Şerban; la sărituri cu schiurile Super Team – Daniel Cacina / Mihnea Spulber şi prin bobul de 4 persoane - Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica.

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat echipa masculină de bob, care a ieşit pe locul 5. La ceremonia de închidere România a fost reprezentată de Consilierul de Stat pentru românii de pretutindeni, Ana-Maria Geană, din cadrul Administrației Prezidențiale și de Tanczos Barna,Viceprim-ministru al României.

