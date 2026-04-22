Video Armistițiul SUA-Iran, extins de Trump în ultimul moment: "Discuţiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul"

Donald Trump a decis prelungirea acordului cu Iranul, înainte de expirarea acestuia. Decizia dă timp Republicii Islamice să vină cu o propunere concretă de pace. Iranienii privesc, însă, cu scepticism mişcarea şi sunt nemulţumiţi, în continuare, de blocada americană asupra porturilor iraniene. Trump avertizează că ridicarea acesteia ar pune capăt şanselor unui acord.

de Alexandra Paraschiv

la 22.04.2026 , 07:36
Galerie (2)

Cu doar câteva ore înainte ca acordul cu Iranul să expire, Donald Trump a dat vestea pe reţeaua Truth Social.

"Voi prelungi armistiţiul până când vor veni cu o propunere şi discuţiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul", a afirmat preşedintele SUA.

Rolul crucial al mediatorilor pakistanezi

Articolul continuă după reclamă

Mediatorii pakistanezi sunt cei care l-au presat pe liderul de la Casa Albă să ia decizia, motivând că Teheranul este scindat şi are nevoie de mai mult timp să adopte în unanimitate un plan concret de pace.

"Încă există război. Trebuie să fim conştienţi de asta. Din fericire, există un armistiţiu despre care am aflat că a fost prelungit, dar avem în continuare război", a declarat Rafael Mariano Grossi, Şeful Agenţiei pentru Energie Atomică.

Hotărârea vine şi în condiţiile în care negocierile au intrat în impas. Vicepreşedintele american JD Vance, care trebuia să ajungă de ieri în Pakistan pentru discuţii, şi-a amânat plecarea. Totul, după ce Iranul nu s-a angajat să trimită o delegaţie la Islamabad, pe fondul nemulţumirilor legate de blocada americană în Strâmtoarea Ormuz. Acţiune care va continua, spune Trump.

"Situaţia din Strâmtoare va trebui, inevitabil, rezolvată împreună cu celelalte probleme. Deoarece libertatea de trecere a devenit o monedă de schimb. Trebuie să asigurăm libertatea navigaţiei. Este esenţială pentru economia mondială", a mai declarat Rafael Mariano Grossi.

Armistițiul, privit de Iran ca o strategie americană

Prelungirea armistiţiului nu a fost primită cu braţele deschise de Iran. Mulţi oficiali văd totul ca o strategie de care americanii se folosesc să pregătească un atac surpriză. De aceea, pentru Iran, acordul e expirat de mai bine de două ore.

"Totul indică, sau mai exact Interesul tuturor ne face să credem că ar trebui să lăsăm timp pentru negocieri şi să nu grăbim lucrurile sau să lăsăm războiul să-şi reia cursul", a afirmat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Marea Britanie și Franța convoacă astăzi, la Londra, o coaliţie formată din strategi militari din peste 30 de ţări pentru a discuta redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României?
Observator » Ştiri externe » Armistițiul SUA-Iran, extins de Trump în ultimul moment: "Discuţiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.